Leimen. (lesa) Seit jeher habe sie versuchen müssen, zwischen zwei großen Mühlsteinen zu bestehen. Nun ist sie von diesen zerquetscht worden. Dieses durchaus martialische Bild wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bemüht, als es um ein langjähriges Sorgenkind der Stadt ging: die Volkshochschule (VHS). Deren Betrieb wird zum Ende des Schuljahres 2024 eingestellt. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig und folgte damit dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, der wiederum auf eine Empfehlung des Ausschusses für Kultur, Soziales, Schule und Sport sowie einen FDP-Antrag zurückgeht.

Die Zahlen

Nur 28 Kurse haben ausweislich der Sitzungsunterlage im Kalenderjahr 2023 bei der Leimener Volkshochschule stattgefunden. Daran nahmen 409 Menschen teil. 15 Dozenten stemmten das Angebot. Wie das einzuordnen ist, zeigt der Blick zehn Jahre zurück: 2014 boten 90 Dozenten 138 Kurse für 2016 Teilnehmer an.

Die Probleme

Die Sorgen der VHS waren zuletzt vielfältig. Da wäre die Sache mit der Kursplanung: Zu Beginn eines Semesters unterbreitete die VHS der Sitzungsunterlage nach ein möglichst breit gefächertes Angebot, das bei Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl stattfinden sollte. "Da nie alle Kurse die Mindestteilnehmerzahlen erreichten, hatten wir in allen Jahren regelmäßig mehr Kurse angeboten als tatsächlich stattfinden konnten", heißt es weiter.

Als Ursache dafür sieht die Stadt die Lage der VHS zwischen den eingangs genannten "großen Mühlsteinen" an: "Mit der Lage der VHS Leimen zwischen den zwei großen Volkshochschulen, VHS ,Südliche Bergstraße’ [mit Sitz in Wiesloch, Anm. d. Redaktion] und ,VHS Heidelberg’, war es immer ein steiniger Garten, in dem gearbeitet wurde." Mit der Corona-Pandemie gingen die Angebote stark zurück, der Dozentenstamm wurde weniger. Dozentenmangel herrscht trotz "Akquisebemühungen" bis heute.

Die Stimmen

"Auch wenn es uns vielleicht schwerfällt, ist es unumgänglich, dass wir die VHS nicht weiterführen", fand OB Hans D. Reinwald. "Ich bin Fan der Erwachsenenbildung, aber sie muss leistbar und lebensfähig sein." Lisa-Marie Werner (SPD) stimmte dem OB zu: "Es ist leider alternativlos, es hat keinen Sinn mehr, die VHS weiterzuführen." Sie wünschte sich aber, dass sichtbar darauf hingewiesen wird, wieso die VHS schließt und welche Alternativen zu deren Angeboten es gibt.

Michael Reinig (GALL) dachte an seine Erfahrungen als Kursteilnehmer und Kursleiter: "Es fällt schwer, aber es ist deutlich, dass ein Mangel an Dozenten da ist." Die Kurse seien zuletzt hauptsächlich Sportkurse gewesen, die auch anderweitig bei Vereinen angeboten würden, sowie wenige Sprachkurse. "Es fällt einem schwer, aber wir sind gehalten, wirtschaftlich zu arbeiten und knappe Personalressourcen zielführend einzusetzen."

Auch Klaus Feuchter (FDP) verwies auf die Konkurrenz zum Sportangebot von Vereinen, "die wir ja auch am Leben erhalten wollen". Als weitere Gründe für eine Schließung nannte er das "kontinuierliche Defizit" und die Probleme, die die Verwaltung sowieso schon damit habe, mit begrenztem Personal die "Pflichtaufgaben" zu bewältigen. "Diese zweieinhalb Stellen, die die VHS aktuell bindet, werden an anderer Stelle sicher gebraucht", so Feuchter.

"Und das Geld kann man besser für die Kinder- als für die Erwachsenenbildung einsetzen." Mathias Kurz (FW) ergänzte zudem die Konkurrenz der VHS zur freien Wirtschaft und Peter Anselmann (CDU) fasste zusammen: "In der Welt, in der wir heute sind, ergibt es im Moment keinen Sinn mehr, die VHS zu erhalten."

Die Folgen

Zum Ende des Schuljahres 2024 wird die VHS nun aufgelöst und in die Stadtverwaltung eingegliedert. Die laufenden Kurse werden also noch beendet.