Dossenheim/Heidelberg. (bmi/cm) Seit dem gestrigen Dienstag ist hier kein Durchkommen mehr: Die Sanierung der Landesstraße 531 (L 531) bei Dossenheim hat begonnen. Rund vier Monate soll die direkte Verbindung zwischen der Bundesstraße 3 (B 3) und der Anschlussstelle der Autobahn 5 (A 5) nun erst einmal gesperrt sein. Fünf Bauphasen sind geplant.

"Heute fanden zunächst die Einrichtung der Sperrung und die Verkehrssicherung sowie weitere Vorarbeiten statt", berichtete Lilly Börstler vom Regierungspräsidium (RP) in Karlsruhe. Die Umleitung funktioniere, auch im morgendlichen Berufsverkehr sei es zu keinen größeren Rückstaus gekommen, so die Behördensprecherin weiter.

Die Fahrbahndecke der L 531 hat in den vergangenen Jahren durch die Lasten des regen Verkehrs aus der Bergstraßengemeinde sowie dem Heidelberger Norden gen Autobahn und zurück sichtbar Schaden genommen. Auf einer Länge von 2,8 Kilometern und einer Fläche von rund 21.000 Quadratmetern lässt das RP nun die Asphaltdeck-, Asphaltbinder- und stellenweise die Asphalttragschicht erneuern. Die Maßnahme ist in fünf Bauphasen unterteilt. Sie soll die Verkehrssicherheit erhöhen und bis Ende Juli abgeschlossen sein.

Die jeweiligen Streckenabschnitte der L 531 sind während der einzelnen Bauphasen voll gesperrt. So nun zunächst der Streckenabschnitt vom Abzweig der B 3 auf die L 531 bis zum Dossenheimer Gewerbegebiet beim Raiffeisenmarkt. "Die direkte Zufahrt zum Gewerbegebiet und zur L 531 über die B 3 in dieser Zeit ist nicht möglich", stellt das RP klar. Diese erste Bauphase soll bis voraussichtlich Freitag, 21. April, abgeschlossen sein. Die laut der Behörde ausgeschilderte Umleitung führt über die B 3 durch Dossenheim zur Schwabenheimer Straße in Fahrtrichtung Autobahn-Anschlussstelle. Die 1,05 Millionen Euro Kosten für die Gesamtmaßnahme trägt das Land.