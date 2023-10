Dossenheim. (dw) Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses (HuF) zeigten zwar Verständnis, doch folgen wollten sie dem Vorschlag der Verwaltung nicht ohne Weiteres. Diese hatte die einmalige kommunale Beteiligung am ÖPNV-Ticket von Studierenden, die sich mit Hauptwohnsitz in der Bergstraßengemeinde anmelden, in Frage gestellt. Das bisher als Semesterticket firmierende Angebot des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) wurde mit dem Beginn des Wintersemesters 2023/24 eingestellt. Einen Nachfolger gibt es mit dem "Jugendticket Baden-Württemberg".

Anders als zuvor ist der Ersatz für das Semesterticket im Jahresabonnement zu beziehen. Es kostet 365 Euro. Kündbar sei es monatlich, frühestens nach sechs Monaten. Damit kommt man dem alten Modell sehr nahe. Ab Dezember werde das Ticket laut Landesregierung automatisch deutschlandweit gültig, informiert der Studierendenrat der Universität Heidelberg auf seiner Homepage. Neuer Name sei dann "vergünstigtes Deutschlandticket für junge Menschen".

Die Verwaltung nannte seit Einführung der Förderung jährliche Ausgaben in Höhe von durchschnittlich 35.000 Euro. Studierende, die ihren Hauptwohnsitz in der Bergstraßengemeinde anmeldeten, wurde gegen Vorlage des Tickets der Kaufpreis einmalig erstattet. Die Regelung war nach einem SPD-Antrag 2009 eingeführt worden. Ziel der Gemeinde war es einerseits, über den Hauptwohnsitz Anspruch auf Mittel aus dem Finanzausgleich zu erwerben.

Andererseits habe damals schon der Wunsch nach vermehrter Nutzung des ÖPNV die Entscheidung motiviert, so die Sitzungsunterlage. Dennoch zeigte die Verwaltung wenig Neigung, weiter ein Ticket zu finanzieren, das möglicherweise schon nach weniger als einem halben Jahr wieder gekündigt werde.

Denkbar ist, dass Studierende, die bereits das Ticket besitzen, an die Bergstraße umziehen und es dann tatsächlich schon nach kurzer Zeit kündigen. Dieser Fall hat aber auch bisher schon so eintreten können. Die Verwaltung führte die finanzielle Beteiligung der Gemeinde am VRN-Nextbike-System als weiteren Punkt an. Und Bürgermeister David Faulhaber nannte eingangs die angekündigte Erhöhung der Kreisumlage, die den Haushalt belastend zum Sparen anrate.

Die Argumentation war für die Ausschuss-Mitglieder "gut nachvollziehbar", wie beispielsweise Matthias Delbrück (Grüne) formulierte. Sie gewichteten die Argumente aber anders und sprachen von der Signalwirkung, die mit der Aufhebung der Förderung einhergehe. "Ganz auszusteigen halten wir für keine gute Sache", urteilte Matthias Harbarth (CDU).

Allen war die Nutzung des ÖPNV wichtig. "Nextbike" käme allen zugute, schlug Delbrück deshalb eine Bezuschussung vor. Das sei furchtbar schade, wünschte sich Sören Ducati (CDU), selbst Studierender, eine Fortführung. Er hatte nähere Informationen und regte, ähnlich der bisherigen Regelung, eine Halbjahresförderung an. Steffen Schmitt (SPD) sprach sich für eine Prüfung aus.

Delbrück war für jedwede Lösung offen, egal, ob Zuschuss, der unterhalb der bisherigen Förderung liegt, oder Halbjahresbetrag. Jule Gramlich (FW) hatte die Finanzen im Blick, gleichzeitig wolle sie vermeiden, dass eine "ganze Bevölkerungsgruppe wegbricht".