Dossenheim. (bmi) "Kabelfehler im Bereich der Kurpfalzschule" haben für den Ausfall der Straßenbeleuchtung in Teilen Dossenheims gesorgt. In der Nacht auf Freitag waren die Laternen unterhalb der Bundesstraße B3 und damit in etwa der Hälfte der Bergstraßengemeinde ausgefallen. "Umschaltungen innerhalb des Netzes" stellten die Straßenbeleuchtung am Freitag wieder her, wie ein Sprecher des Betreibers Netze BW auf RNZ-Nachfrage am Montag erklärte.

In der Nacht auf Sonntag waren erneut einige Straßen im Umfeld des Schul- und Sportzentrums dunkel geblieben. Hier hat es offenbar unabhängig davon einen zweiten Kabelfehler gegeben, wie der Sprecher weiter berichtet.

Das Straßenbeleuchtungsnetz wurde am Montag so umgeschaltet, dass es keinen Ausfall mehr geben sollte, "nur noch der Schulhof dunkel bleiben wird." Zur Reparatur der beiden Schäden soll am morgigen Dienstag deren genauer Standpunkt festgestellt werden.