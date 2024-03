Dossenheim. (dw) Die pinke Fassade ist ein Hingucker. Damit hat "AVR kommunal", wie der Entsorgungsträger im Rhein-Neckar-Kreis seit 2020 heißt, sein erstes Ziel erreicht. Das zweite ist Abfallvermeidung. Denn hinter der Fassade wurde im "Oberen Langgewann", kurz bevor man den Weiler Schwabenheim erreicht, gerade das Gebrauchtwaren-Kaufhaus "zweite sahne" eingeweiht. Offizielle Eröffnung wird im Lauf des April sein, erfuhren die zahlreichen Gäste von AVR-Vorständin Katja Deschner.

Wenn alles klappt, kann ab Mittwoch, 10. April, dort nach gebrauchten Möbeln, Haushaltswaren, Geschirr, Spielwaren und vielem anderen mehr gestöbert werden – nicht aber nach Kleidung. Alles, was dort zu kaufen sein wird, haben Bürger des Kreises "gespendet". Was sonst beim Sperrmüll oder in Kleinanzeigen gelandet wäre, wird jetzt im Kaufhaus angeboten. Deschner betonte, dass viel Herzblut in die Aufgabe geflossen sei. Die Stimmung war großartig.

Katja Deschner und Stefan Dallinger stellten das neue Angebot vor. Foto: Alex

Stefan Dallinger, als Landrat zugleich auch Vorsitzender des Verwaltungsrats der Anstalt des öffentlichen Rechts, erinnerte an die im Jahr 2020 formulierten "strategischen Ziele" zur Abfallvermeidung. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz benennt in seiner "Abfallhierarchie" mit den ersten drei Punkten Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung und Recycling von Abfällen klar die Marschroute. Genau das wird im Gebrauchtwaren-Kaufhaus umgesetzt.

Für gut befundenes Gebrauchtes werde aufgearbeitet, gereinigt und kommt in den Verkaufsraum. Dort werden außerdem "Upcycling-Produkte" angeboten. Hier arbeitet man mit dem Inklusionsunternehmen "Blauherz" in Weinheim zusammen. Ein Näh-Team fertigt aus ausrangierter AVR-Arbeitskleidung Sitzkissen, Schlüsselanhänger, Mäppchen, Taschen und anderes.

Recycling mit sozialen Aspekten verbinden: Das findet darüber hinaus in der Zusammenarbeit mit der Jugendeinrichtung Stift Sunnisheim und dem Pilgerhaus Weinheim statt. Man wolle sich nicht untereinander Konkurrenz machen, es bestünden auch Kontakte zum Sozialkaufhaus Dream-Center, so der Landrat. Und, als ob es damit nicht genug wäre, will das Gebrauchtwaren-Kaufhaus auch Ort der Begegnung sein, an dem man miteinander ins Gespräch kommen kann.

Die Waren, die auf rund 450 Quadratmetern auf zwei Etagen angeboten werden, können, am Standort direkt oder an einem der insgesamt vier Anlagen der AVR in Sinsheim, Wiesloch, Hirschberg und Ketsch angeliefert werden. Die Mitarbeitenden entscheiden vor Ort, ob die Waren "Sahnestückchen" – und damit kaufhaustauglich – oder doch eher Sperrmüll sind. An den Standorten der Anlagen wird man somit seine "Sachen" auch weiterhin in jedem Fall los.

Im Kaufhaus können Besucher dann, sobald geöffnet sein wird, gefundene Schnäppchen gleich mitnehmen oder reservieren und später abholen. Geliefert wird nicht. Die obere Etage ist es im Übrigen, die die Eröffnung aufschiebt. Aktuell fehlt dort noch der notwendige zweite Rettungsweg.

Info: AVR-Gebrauchtwaren-Kaufhaus "zweite Sahne", Oberes Langgewann, Dossenheim, Eröffnung im Lauf des April, geplante Öffnungszeiten sind Mittwoch bis Freitag von 13 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Weitere Informationen gibt’s unter www.zweite-sahne.de