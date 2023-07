Dossenheim. (lesa) Die Bezeichnung "Freund und Helfer" schreibt man im Volksmund zwar eher der Polizei zu – am Donnerstagabend rückte aber die Dossenheimer Feuerwehr in diese Position. Sie befreite ein Kind aus einer wahrlich misslichen Situation, als sie gerade zwei örtlichen Vereinen zur Seite sprang.

Was war passiert? Zwei Kameraden der Wehr waren gerade dabei, Wasserbehälter im Kalkofetal bei der Lakota-Trading-Post sowie beim Motorsportclub aufzufüllen. Das, so erklärte Ralph Urbach gegenüber der RNZ, sei im Sommer Routine im Vorfeld von Veranstaltungen der Vereine, wie sie nun am Wochenende stattfinden.

Gegen 20.30 Uhr war es mit der Routine aber vorbei: Ein Vater kam auf die Feuerwehrleute zu, dessen Kind beim Spielen ein Missgeschick unterlaufen war: "Die Kinder haben mit einem Fahrradschloss hantiert und dann festgestellt, dass ein Schloss eben zu ist, wenn es zu ist", so Ralph Urbach augenzwinkernd. Der Schlüssel zum Schloss war derweil nicht mehr auffindbar – und das Schloss um den Bauch des Kindes eingerastet.

Doch die Wehr wusste Rat – und schritt zur Tat: Mit einem Bolzenschneider öffneten die Kameraden das Fahrradschloss und befreiten das Kind von seiner Fessel. Zurück blieb zwar ein kaputtes Schloss, aber ein erleichtertes Vater-Kind-Gespann.