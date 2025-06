Dossenheim. (bmi) So manches Loch ist geschlossen, die Gehwege sind wieder zugemacht und benutzbar, an anderer Stelle wird dagegen neu oder weiter gebuddelt und es bestehen unsanfte Übergänge in den Straßen. Im Glasfaserausbau ist in Dossenheim weiter Bewegung drin: So hat die Deutsche Giganetz GmbH (DGN) nach ihrem angekündigten Baustopp zumindest noch ihre offenen Baustellen fertig gemacht.

