Dossenheim/Heidelberg. (luw) Es sind widersprüchliche Bilder, die sich an diesem Mittwoch in Saal 6 des Heidelberger Landgerichts offenbaren: Einerseits die Schilderungen des brutalen Angriffs, die Schläge und Tritte des Angeklagten gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers – andererseits sitzt derselbe 36-Jährige, der eigentlich nur zu seiner Frau und seinen zwei Töchtern in der georgischen Heimat möchte, weinend und zitternd auf der Anklagebank. Während seine Verteidigerin ihr Plädoyer vorträgt, scheint er am Rande des Nervenzusammenbruchs. Die Verhandlung wird mitten im Schlussvortrag der Rechtsanwältin für 15 Minuten unterbrochen. Wenig später fällt das Urteil: sechs Jahre Freiheitsstrafe wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung.

Die Tat geschah am Abend des 24. August auf einem Wanderparkplatz am Fuße der Dossenheimer Schauenburg. Am Tag danach wurde der Angeklagte in Polen festgenommen; laut einer Zeugenaussage war er davon ausgegangen, seinen 56-jährigen Arbeitskollegen auf jenem Parkplatz getötet zu haben, und wollte ins Ausland flüchten. Nun saß er bereits seit seiner Festnahme in Untersuchungshaft.

Aber von vorne: Nach eigenen Angaben war der Angeklagte 2021 nach Deutschland gekommen. Er gehört einer aserbaidschanischen Volksgruppe an und stammt aus einem Dorf in Georgien. Er berichtete vor Gericht, mangels Schulbildung weder lesen noch schreiben zu können. Ab dem Alter von zwölf Jahren habe er mit verschiedenen Hilfsarbeiten zum Einkommen seiner Familie beitragen müssen. 2006 heiratete er eine Frau aus seinem Dorf, das Paar bekam zwei Töchter; sie sind heute 15 und 16 Jahre alt. Er sei in der Türkei, in Polen und zuletzt in Deutschland als Bauarbeiter gewesen. Einen Teil seines Einkommens habe er stets an seine Familie in der Heimat geschickt.

Das spätere Opfer, einen im Baugewerbe tätigen 56-jährigen Türken, hatte er ungefähr 2020 kennen gelernt. Weil dieser von entsprechenden Kontakten des Angeklagten gehört hatte, bat er ihn darum, gefälschte Papiere für seine noch in der Türkei lebenden Söhne zu besorgen. Mit den Papieren wollte der Türke seine Kinder nach Deutschland holen. Der Angeklagte willigte ein, man einigte sich auf ein Tauschgeschäft: Fortan gehörte der Mercedes des Türken dem Georgier. Dieser meldete das Auto ordnungsgemäß an; nachdem er aber nicht die gewünschten Papiere für den Türken besorgen konnte, nahm dieser das Auto wieder an sich – er meldete nach eigenen Worten wegen Versicherungsproblemen aber nicht sich selbst als Halter an, sondern eine dritte Person.

Am Abend der Tat fragte nun der Angeklagte den 56-Jährigen, ob dieser ihn vom hessischen Kelsterbach – wo beide damals wohnten – nach Heidelberg fahren könne, wo er angeblich eine neue Arbeit samt Wohnung gefunden habe. Der Türke willigte ein. Doch der Georgier navigierte ihn auf jenen Wanderparkplatz, wo beide zunächst ausstiegen, um zu rauchen und ihre Notdurft zu verrichten. Dann griff der Angeklagte das Opfer von hinten mit einem Teppichmesser an. Es kam zum Gerangel, der 56-Jährige stürzte, der Angeklagte trat auf ihn ein. Er ließ das Opfer blutend am Boden liegen und fuhr mit dem Mercedes davon. Dass Passanten den Verletzten kurz darauf fanden, rettete wohl sein Leben.

Nur weil die Eigentumsverhältnisse des Autos nicht abschließend aufgeklärt werden konnte, fiel die Strafe laut Vorsitzendem Richter nicht noch höher aus: Der Vorwurf des schweren Raubs wurde aufgrund dieser Zweifel fallen gelassen.