Dossenheim. (lew) Seit Anfang April wird im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) die beschädigte Fahrbahn der Landesstraße L531 saniert. Am heutigen Freitag, 30. Juni, erfolgt die Verkehrseinrichtung für den letzten Bauabschnitt, der laut RP bis Freitag, 7. Juli, abgeschlossen sein soll. Bereits während dieser Arbeiten wird die Abfahrt von der Autobahn A5 bei Dossenheim aus nördlicher Richtung von Frankfurt kommend wieder möglich. Bestand hat dagegen die Sperrung der Auffahrt in Richtung Frankfurt.

Die Umleitung von der Anschlussstelle Dossenheim nach Heidelberg erfolgt wegen der Sperrung der L531 wie bisher über die Schwabenheimer Straße. Am Donnerstagvormittag waren Straßenarbeiter noch mit dem Aufbringen der weißen Farbe für die Fahrbahnmarkierungen und der richtungsweisenden Pfeile beschäftigt.

Die Gesamtmaßnahme, deren Kosten RP-Sprecherin Lilly Börstler auf Nachfrage mit rund 1,05 Millionen Euro aus Landesmitteln bezifferte, umfasst eine Länge von rund 2800 Metern. Auf einer Fläche von rund 21.000 Quadratmetern wird die Asphaltdeckschicht erneuert sowie die Asphaltbinder und teilweise auch die Tragschicht. Das RP hatte die Sanierungsmaßnahme mit einer Erhöhung der Verkehrssicherheit begründet.

Vor dem Start in Bauphase eins im April hatte das RP vorsorglich noch darauf hingewiesen, dass die Asphaltarbeiten stark witterungsabhängig seien und es daher zu Verzögerungen im Bauablauf kommen könne. In diesem Fall indes scheint die trockene Witterung den Planern in die Karten gespielt zu haben. Denn, sollten die Arbeiten wirklich bis zum 7. Juli fertiggestellt sein, wäre dies rund drei Wochen eher als ursprünglich angekündigt. In einer Mitteilung hatte das RP damals als Abschlusszeitraum Ende Juli genannt.