Dossenheim. (msc) Die defekte Ampel an der Bundesstraße B3 sorgt wohl noch länger für Probleme. Wie das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises nun mitteilte, muss diese vollständig erneuert werden.

Das Problem: Die Vorbereitungen dieser Arbeiten werden wohl mindestens vier Wochen dauern. In dieser Zeit werden einige Maßnahmen erforderlich, die ab Freitag gelten werden.

Die Ausfahrt aus der Bahnhofstraße auf die B3 wird gesperrt, der Verkehr dafür über die Osmiastraße und die Straße "Im Bangert" geleitet. Die Ausfahrt auf die B3 ist über die Schwanheimer Straße dagegen weiterhin gewährleistet. Zudem wird die Einfahrt von der B3 in die Bahnhofstraße vorerst zugelassen.

Für den Fußgängerverkehr wird eine provisorische Ampel die Möglichkeit bieten, die Bundesstraße zu überqueren. Hier werden auch die Bahnfahrer dazu angehalten, den Knotenpunkt entsprechend vorsichtig zu durchfahren, um Unfälle zu vermeiden. Weitere Einschränkungen sind laut des Amts nicht ausgeschlossen.

Update: Donnerstag, 4. April 2024, 12.04 Uhr

Ampel an Bundesstraße seit Tagen defekt

Dossenheim. (bmi) Dauerblinken in Gelb statt Wechselspiel zwischen Grün und Rot: Die Ampelanlage an der Bundesstraße B3 auf Höhe der Bahnhofstraße ist mehreren Tagen außer Betrieb. Ursache hierfür ist ein "defektes Netzteil, wodurch gleich mehrere Baugruppen beschädigt wurden", wie Susanne Uhrig vom Landratsamt Rhein-Neckar auf Nachfrage bestätigt.

Vergangene Woche war die Ampel mehrere Tage ausgefallen, auch über das Osterwochenende blinkte es nur Gelb. "Lief sie nach einem Neustart zunächst wieder, wurde am heutigen 2. April ein erneuter Ausfall gemeldet", so Kreissprecherin Uhrig am Dienstag. Aktuell prüfe die Signalbaufirma, ob Ersatzteile für das Steuergerät verfügbar sind.

Falls ja, könne kurzfristig repariert werden – ansonsten müssten alle elektrischen Bauteile samt Signalgeber ausgetauscht werden. Die Kreuzung an der Ortsdurchfahrt ist heikel, da entlang der B 3 auch die Straßenbahn führt und Verkehrsteilnehmer aus der Bahnhofstraße zur Einsicht auf die Gleise fahren müssen.