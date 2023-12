Dossenheim. (dw) Erst zum dritten Mal beginne man den "Adventsmarkt" einen Tag früher, sagte Fritz Lorenz. Die Idee sei mit der Pandemie entstanden, so der Vorsitzende des Männerkreises, der auch den Aufbau der Hütten organisiert hatte, weiter. Die Neuerung steht in keinem Verhältnis zur Tradition des zu Beginn "Weihnachtsmarkt" genannten Ereignisses der katholischen Pfarrei St. Pankratius vor mehr als 40 Jahren. Fast so lange wie Ronny Baier hier Pfarrer ist, nennt sich das vorweihnachtliche Treffen auf dem Platz vor der Kirche auf seinen Vorschlag hin "Adventsmarkt".

Beim ersten Advent als zentralem Termin soll es auch bleiben. Erst sonntags bieten die Gruppierungen und Vereine der örtlichen Pfarrei ihr Programm in Gänze an. Erst dann kommen Nikolaus und Knecht Ruprecht und verteilen Überraschungen an Kinder. Erst sonntags gibt es die von der Frauengemeinschaft gebackenen, heiß begehrten Plätzchen. Wer dem Motto "Der frühe Vogel fängt den Wurm" folgend schon samstags auf die Weihnachtsgutsle spekulierte, hatte Pech.

Mehr noch als sonntags ging es am Vorabend um die Begegnung, die mit Glühwein, Kinderpunsch, heißer Wurst und echtem Dresdner Christstollen versüßt wurde. Ein Gemeindemitglied, das sich häufiger in der sächsischen Landeshauptstadt aufhalte, habe ihn eigens zu diesem Anlass von dort mitgebracht, erzählte Lorenz. Seine Familie engagierte sich in diesen Stunden besonders. Er und seine längst erwachsenen Kinder bewirteten mit einigen anderen die Besucher.

Der Abend war mit der extra um eine Stunde nach vorne verlegten Vorabendmesse eingeleitet worden. Am Adventskranz in der Kirche brannte bereits die erste Kerze. Die Gläubigen lauschten Pfarrer Baier, gemeinsam feierte man Eucharistie. Erst danach wurde es auf dem Vorplatz richtig lebendig. Einige Besucher hatten sich freilich schon zuvor eingefunden. Die Aussicht am kalten aber trockenen Abend zusammen mit Freunden Glühwein trinken zu können, habe sie buchstäblich "hinterm Ofen hervorgelockt", scherzte eine Besucherin. Den Tag habe sie bis dahin nämlich am Kachelofen verbracht. Freilich wurde ihnen schon ausgeschenkt. Mit dem Erlös auch aus diesem Verkauf will man schließlich Gutes tun. Dieser geht wie eh und je an soziale Einrichtungen in Peru und Simbabwe. So freuen sich Pfarrer Winfrid Woitschek über die Unterstützung der "Albergue" im peruanischen Chiuchin und die Missionsschwestern vom kostbaren Blut in Harare über die Unterstützung der von Schwester Damiane gegründeten Waisenstation.