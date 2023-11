Dielheim. (köpa) Am Donnerstag feiern die Eheleute Kurt und Margarete Haberkorn, geborene Dimt, das Fest der Diamantenen Hochzeit. Vor 60 Jahren traten sie in Eschelbach, dem damaligen Wohnort der Braut, vor den Traualtar, um den Bund fürs Leben zu schließen. Die Erneuerung des Eheversprechens feiern sie nun in Balzfeld, dem Geburtsort des Bräutigams.

Kurt Haberkorn wurde 1940 in Balzfeld geboren, verbrachte dort seine Kindheit und besuchte die örtliche Volksschule mit Ausnahme des letzten Schuljahres. Dieses absolvierte er nach dem Umzug in den Heimatort seines Vaters in Dielheim. Danach erfolgte eine Lehre zum Gipser. Diese Tätigkeit und die spätere als LKW-Fahrer prägten sein Berufsleben.

Ehefrau Margarete, Jahrgang 1943, kam in Mährisch Trübau, einer Stadt im heutigen Tschechien, zur Welt. Im Alter von drei Jahren musste sie mit ihrer Mutter und zwei Schwestern die Heimat verlassen. Die Familie wurde in Eschelbach sesshaft. Nach Beendigung der Volksschule fand sie Arbeit in einem Industriebetrieb im benachbarten Eichtersheim. Nach der Hochzeit widmete sie sich der Kindererziehung, dem Haushalt und der Pflege ihrer Mutter.

Kennengelernt hat sich das Paar beim Tanzen auf einer Faschingsveranstaltung in Eschelbach. Beide strahlten, als sie davon erzählten, denn das Tanzen ist bis heute ihre große Leidenschaft geblieben. Waren es früher viele Busreisen, die sie gemeinsam unternahmen, verbringen sie ihre Freizeit heute bei gemeinsamen Spaziergängen.

Besonders dankbar ist das Paar für seine zwei Kinder Birgit und Jochen, die aus der Ehe hervorgegangen sind und das intakte Familienleben bereichern. Mit deren Partnern und den drei Enkelkindern Benedikt, Johanna und Niklas kommen allesamt mindestens einmal im Quartal zu "Familienfesten" zusammen.

Groß gefeiert werden soll allerdings auch das Diamantene Ehejubiläum. Der Festgottesdienst mit Erneuerung des Ehegelübdes findet am Samstag, 11. November, 10.30 Uhr, in der katholischen Kirche in Balzfeld statt. Der katholische Kirchenchor Dielheim wird die Feier zu Ehren seiner beiden Mitglieder gesanglich umrahmen.