Von Paul Körner

Dielheim. Schon früh drohte der Dorfplatz bei den Dielheimer Oldtimertagen aus allen Nähten zu platzen: Schon vor der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr musste die Hauptzufahrt geschlossen werden, weil der Andrang einfach zu groß war. Organisator Klaus Laier konnte 200 Teilnehmer mit ihren Fahrzeugen begrüßen – ein neuer Rekord für die Veranstaltung. Einige Fahrzeugbesitzer fanden trotz der Sperre noch "Schlupflöcher" im rückwärtigen Bereich der katholischen Kirche St. Cyriak, wo die Exponate auf dem parkähnlichen Gelände besonders gut zur Geltung kamen und im Schatten des Gotteshauses ihren eigenen Charme versprühten.

Beim Rundgang waren nicht nur Aussteller mit "HD"-Kennzeichen aus Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis zu sehen, das Einzugsgebiet der Veranstaltung erstreckte sich bis nach Pforzheim, Darmstadt, bis zur südlichen Weinstraße und weiter nach Kaiserslautern. Selbst aus Baden-Baden kam ein Oldiebesitzer mit seinem Ford A angereist. Ein Hauch von familiärer Atmosphäre lag auch in diesem Jahr über der Veranstaltung: Man kennt sich und führt interessante "Benzingespräche". "Wir kommen gerne nach Diele", meinten etwa zwei Motorradfahrer.

200 Teilnehmer kamen mit ihren Fahrzeugen auf den Dielheimer Dorfplatz an der Kirch St. Cyriak. Foto: Helmut Pfeifer

Man konnte sich als Besucher kaum satt sehen an der Fahrzeugvielfalt mit Marken aus aller Herren Länder. Beispielsweise ein "Jaguar" E-Type, ein Citroën 2 CV Umbau als Cabrio, ein Cobra Sportwagen, ein "Moto Guzzi" Motorrad oder ein "Alfa Romeo" Spider. Für "Made in Germany" standen Limousinen von Ford, Mercedes und Opel, die an die 1930er Jahre erinnerten. Die BMW Isetta dagegen rief bei manchem Besucher Kindheitserinnerungen wach, wie auch die NSU Quickli als Moped. Zusammen mit dem NSU Fahrrad und dem NSU TT 1000 konnte man die Fahrzeuge aus Neckar-sulm wie ein Familienbild auf sich einwirken lassen. Die DKW mit Beiwagen oder das BMW Motorrad durften ebenso wenig fehlen, wie ein "Hanomag" oder ein Porsche Traktor.

Oldtimer-Fahrzeuge waren genauso vertreten wie alte Motorräder und alte Schlepper. Foto: Helmut Pfeifer

Oldtimer-Fahrzeuge waren genauso vertreten wie alte Motorräder und alte Schlepper. Foto: Helmut Pfeifer

Schon seit ein paar Jahren prägen die Oldtimershow und das Cyriaksfest, die beide in unmittelbarer Nachbarschaft in der Ortsmitte rund um die Kirche stattfinden, am letzten Wochenende vor den Sommerferien den Dielheimer Festkalender. Die Sanierung des Dorfplatzes bot vor ein paar Jahren die Möglichkeit, ein Event wie die Oldtimershow durchzuführen. Man kann Laier, dem unermüdlich tätigen Organisator und Gründervater der Veranstaltung, nur danken für seinen persönlichen Einsatz, unterstützt von seiner Großfamilie und einigen Motorsportfreunden, deren "Netzwerk" er gerne in Anspruch nimmt. Ohne Vereinsbackground manchmal keine leichte Aufgabe für ihn, alles zu stemmen, das weiß auch Bürgermeister Thomas Glasbrenner zu schätzen. So war seine Übernahme der Schirmherrschaft ein besonderes Zeichen des Dankes und der Anerkennung.