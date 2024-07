Balzfeld. (tt) Ein Teil der ehemaligen betonierten Fischzuchtbecken in Balzfeld ist bereits zerkleinert: Seit Donnerstag laufen die Arbeiten für die Umgestaltung der ehemaligen Fischzuchtanlage am Vogelsbrunnengraben.

Für das Areal, das ökologisch und für die Bevölkerung aufgewertet werden soll, hat der Gemeinderat im Februar die Ausführungsplanung beschlossen. Demnach wird für den Vogelsbrunnengraben an dieser Stelle ein naturnaher Gewässerverlauf angelegt: Statt schnurgerade wird er sich über das Gelände schlängeln. Zunächst war eine Insel geplant, die der Graben umfließen sollte.

Da dieser aber zu wenig Wasser führt, musste umgeplant werden. In diesem Zuge wurden die Spielmöglichkeiten auch in den Nordwesten des Areals verlegt, an die Straße "Am Hohberg". Zudem soll es Liege- und Sitzmöglichkeiten geben. Der ehemalige Grabenverlauf bleibt als Puffer für Starkregenereignisse erhalten, bekommt aber einen Ablauf, um zu verhindern, dass dort längere Zeit Wasser steht und Schnaken brüten.