Region Heidelberg. (lew/lesa) Der Mai ist ein Monat der Feiertage. Nach dem Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt und Pfingsten steht nun der nächste freie Wochentag auf dem Plan: Fronleichnam. Was am Mittwoch und Donnerstag, 7. und 8. Juni, um das Hochfest in der Region geboten ist, fasst die RNZ, soweit bekannt, zusammen.

Dossenheim

> Eine Eucharistiefeier samt Prozession veranstaltet die katholische Kirchengemeinde am Donnerstag um 9.30 Uhr. Begleitet wird die Veranstaltung von der Pfarrmusik, anschließend gibt es Mittagessen auf dem Kirchenvorplatz.

Leimen

> Seinen Spiele-Treff veranstaltet der Awo-Verein Leimen am Mittwoch. Von 14 bis 17 Uhr sind alle Altersgruppen eingeladen, sich an dem kostenlosen Angebot zu beteiligen. Veranstaltungsort sind die Awo-Räume in der Turmgasse 7-9.

Mauer

> Mit einem Musikfest feiert der Musikverein am Donnerstag den Feiertag Fronleichnam. Los geht es um 11.30 Uhr im Zelt auf dem Schulhof. Ab 11.45 Uhr spielt der Musikverein Sandhausen, um 14 Uhr die Feuerwehrkapelle Helmstadt-Bargen. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Neckargemünd

> Ein Gottesdienst sowie ein Fest für die ganze Familie werden am Donnerstag an der Kirchberghalle Mückenloch geboten. Im Rahmen der 750-Jahr-Feier des Ortsteils beginnt das Programm um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, im Anschluss steht eine Prozession durch den Ort an. Danach gibt es bis etwa 14.30 Uhr Essen, Trinken, Musik und ein Kinderprogramm samt Hüpfburg. Die katholische Kirchengemeinde freut sich über Blumenspenden für die Fronleichnamsteppiche. Die Spenden können am Mittwoch, 7. Juni, von 16 bis 18 Uhr bei der Kirchberghalle in Mückenloch oder bis 18 Uhr bei der Familie Breitkopf im Friedhofweg 2 in Meckesheim abgegeben werden.

> Die Bergfeste im Rahmen einer öffentlichen Führung entdecken können Interessierte am Donnerstag. Wie an allen Sonn- und Feiertagen im Sommer wird um 15 Uhr die Tour über die Burg angeboten. Treffpunkt ist der obere Burghof.

> "Ab in den Wald" heißt es am Mittwoch, 7. Juni, ab 15 Uhr für Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Der Rhein-Neckar-Kreis lädt dazu ein, den Neckargemünder Wald mit waldpädagogischen Spielen zu erkunden. Die Führung findet bei jedem Wetter statt, es wird um festes Schuhwerk und angepasste Kleidung gebeten. Treffpunkt ist am Eingang zum Sinnenpfad in Waldhilsbach. Eine Anmeldung ist erforderlich. Möglich ist diese unter www.rhein-neckar-kreis.de/ abindenwald oder telefonisch unter 0 62 21 / 5 22 76 00.

> Ein offener Spiele-Abend findet am Mittwoch in der Villa Menzer statt. Das Angebot richtet sich an Jugendliche ebenso wie an Erwachsene. Los geht’s um 18 Uhr. Zwölf Brett- und Kartenspiele liegen bereit.

Nußloch

> Einen Festgottesdienst zu Fronleichnam mit anschließender Prozession veranstaltet die katholische Seelsorgeeinheit Leimen-Nußloch-Sandhausen für alle ihre Mitgliedsgemeinden am Donnerstag in der Pfarrkirche St. Laurentius. Die Messe wird mitgestaltet von den Kirchenchören, auch die Erstkommunionkinder nehmen teil. Los geht’s um 9 Uhr.

Schönau

> Fronleichnam feiert die Seelsorgeeinheit St. Hildegund im Steinachtal am Donnerstag in der katholischen Kirche in Schönau. Um 10.30 Uhr wird, mitgestaltet vom Schönauer Kirchenchor, ein Festgottesdienst gefeiert. Im Anschluss ist ein Umtrunk im Pfarrgarten geplant.