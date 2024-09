Wiesloch/Walldorf/Nußloch. (arb) Drei Kommunen haben sich zusammengeschlossen, um anlässlich der "Woche der Demenz" von Montag bis Samstag, 16. bis 22. September, Menschen mit Demenz, deren Angehörigen und Interessierten ein breites Spektrum an Veranstaltungen zu bieten. Initiiert wurde die Aktionswoche von der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle Walldorf, der Initiative demenzfreundliches Wiesloch und dem Nußlocher Verein "Lichtblick". Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

> Die Selbsthilfegruppe "Kopfsache" bietet der Verein "Lichtblick" pflegenden Angehörigen zum Austausch am Montag, 16. September, zwischen 17 und 19 Uhr in der Massengasse 91, Nußloch, an. Für Menschen mit Demenz soll parallel eine Betreuung stattfinden.

> Zu Gesprächen in geschützter Atmosphäre mit Musik will der Treff "Café im Quartier" einladen, am Dienstag, 17. September, 15 bis 16.30 Uhr. Das Angebot des generationenübergreifenden Wohnhofs in der Bürgermeister-Willinger-Straße 60 in Walldorf richtet sich an Menschen mit Demenz und deren Angehörige sowie Menschen mit Gedächtniseinschränkungen, die selbstständig teilnehmen können. Mit dabei ist das Musik-Trio Bernhard. Kaffee und Kuchen werden auf Spendenbasis angeboten.

> Ein historischer Stadtspaziergang erwartet Interessierte am Mittwoch, 18. September, um 10 Uhr an der "Scheune Hillesheim" in der Johann-Jakob-Astor-Straße 1 in Walldorf, mit Ende an der Laurentiuskapelle. Teilnehmen können alle Menschen mit und ohne Demenz. Reiner Menges möchte über die Geschichte Walldorfs, seiner Bevölkerung und der Architektur sprechen – nicht ohne unterhaltsame Anekdoten. Teilnehmende können gerne eigene Erfahrungen einbringen.

> Gleich zwei Veranstaltungen finden am Mittwoch, 18. September, in Nußloch statt. In der Hauptstraße, gegenüber der Nepomuk-Apotheke, soll ein Parkfest zum gemeinsamen Feiern und Spielen einladen. Um 16 Uhr ist ein Singen in der Gemeinschaft geplant. Informationen zum Thema Demenz will das Pflegeheim "Haus Rheinblick" Interessierten an einem Stand zur Verfügung stellen.

Ein Schnuppertraining der "Lucky Fellows", einer Sportgruppe für ältere Menschen mit und ohne Demenz, soll in der Olympiahalle, Kurpfalzstraße 75, von 16 bis 17 Uhr angeboten werden. Dabei werden Übungen ausgeführt, die Ausdauer, Muskulatur und Gleichgewicht, angepasst an die jeweilige Fitness der Teilnehmenden, trainieren sollen.

> Ein Vortrag mit dem Titel "Update Demenz" ist für Mittwoch, 18. September, um 19.30 im Saal des Wieslocher Kulturhauses, Gerbersruhstraße 41, angekündigt. Dort wird Jochen Gebhardt, Chefarzt der Gerontopsychiatrie des Psychiatrischen Zentrums, zum Thema sprechen.

> Zum Begegnungscafé lädt der Verein "Lichtblick" in die Massengasse 91, Nußloch, ein, am Freitag, 20. September, zwischen 15 und 17 Uhr. Dabei sollen Zeit für Beisammensein bei Kaffee und Kuchen sowie Raum für Gespräche entstehen.

> Beschwingt in den Nachmittag heißt es am Sonntag, 22. September, von 15 bis 17 Uhr in Walldorf. Dann steht ein musikalischer Nachmittag auf dem Programm: Die Tanzschule Kronenberger veranstaltet in ihren Räumlichkeiten, Hauptstraße 2, den "Tanztee" mit vertrauten Melodien bei Kaffee und Kuchen. Die Veranstaltung sei, so die Veranstalter, für Menschen mit und ohne Demenz geeignet. Um eine Anmeldung wird gebeten per E-Mail unter tanzen@kronenberger.de oder telefonisch unter 06227/891424.

> Alle drei beteiligten Kommunen wollen auch "Büchertische Demenz" organisieren: und zwar jeweils einen in der Stadtbücherei Walldorf, Hirschstraße 15, vom 17. September bis zum 5. Oktober, in der Stadtbibliothek Wiesloch, Gerbersruhstraße 41, vom 10. bis zum 28. September, und in der Gemeindebücherei Nußloch, Sinsheimer Straße 27, vom 12. bis zum 26. September. Die Tische sollen zu den jeweiligen Öffnungszeiten der Büchereien bereitstehen und Medien aller Art zum Thema Demenz bereitstellen.