Weinheim-Rippenweier. (arbu) Lisa Mildenberger war schon immer kreativ. Vor etwas über einem Jahr hat die 33-Jährige ihr Hobby zum Beruf gemacht. In ihrem Selbstbedienungsschrank im Weinheimer Ortsteil Rippenweier gibt es jetzt handgefertigte Dekorationen, Kerzen und Geschenke.

Früher sei ihre Kreativität vor allem Familie und Freunden zugutegekommen, bis sie im Urlaub einen Selbstbedienungsschrank entdeckte und ihr die Idee kam, ihr Hobby auszuweiten. Im September 2022 eröffnete sie das "kreative Häusle". Am schönsten ist für sie, "dass ich anderen Freude bereiten kann".

In dem Schrank gibt es unter anderem aus Raysin handgegossene Kerzenhalter, Schälchen und kleine Häuschen sowie aus Holz hergestellte Schachteln und verschiedene Kerzen. Raysin ist ein gesundheitlich unbedenkliches Gießpulver. Daraus stellt Mildenberger zu Hause auch weitere kreative Dekorationen, wie zum Beispiel eingegossene Kerzenhalter in Mini-Kaffeetassen, her. Auf Anfrage können die Dekorationen auch personalisiert werden.

Alles, was sie verkauft, ist hand- und hausgemacht. Unterstützung erhält sie dabei von ihrem Ehemann David Mildenberger. Dem gelernten Werkzeugmechaniker machen die "Holzarbeiten am meisten Spaß", sagt er. Beiden bereitet die gemeinsame Arbeit viel Freude. Eine Holzschachtel ist neben zwei kleinen gegossen Deko-Häuschen und einer Kerze mit Kerzenhalter Teil eines Geschenksets, dass sich großer Beliebtheit bei den Kunden erfreue.

Bei dem Selbstbedienungsschrank wird das Geld einfach in eine kleine Kasse gelegt oder online mit Paypal bezahlt. Dreimal hat am Abend die Kasse nicht gestimmt. Lisa Mildenberger fragte dann ihre Follower in den sozialen Netzwerken. Glücklicherweise meldeten die Kunden sich jedes Mal daraufhin. Es handelte sich um versehentlich nicht abgeschickte Online-Transaktionen und ein Missverständnis.

Wie es weitergeht, weiß Lisa Mildenberger noch nicht genau. Sie möchte ihr Geschäft gern weiter ausbauen, Workshops anbieten und sie träumt davon, einen eigenen Laden zu führen.

Ort des Geschehens

Info: Das "kreative Häusle" ist in der Arnikastraße 3 und hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Weitere Informationen und Bilder gibt es auf Instagram unter dem Namen "das_kreative_haeusle". Einen Stand gibt es am 18. und 19. November beim Kreativmarkt in der Stadthalle in Eberbach, am 10. Dezember beim Kinder-Weihnachtsmarkt im Schlosshof in Neckarhausen und vom 15. bis 17. Dezember beim Weihnachtsmarkt in Ladenburg.