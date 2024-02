Von Axel Sturm

Ladenburg. "Rechts ist noch Platz – ordnen Sie sich bitte rechts ein", sagte Jürgen Frank, verantwortlicher Organisator der Veranstaltung "Für Demokratie. Gegen Ausgrenzung. Nie wieder jetzt". Diese Aussage war selbstverständlich nur dazu da, um die über 1300 Teilnehmer auf den Marktplatz zu leiten. Vor der dortigen Bühne trafen am Samstagnachmittag nämlich immer mehr Menschen ein.

"Rechts ist kein Platz in Ladenburg", war die Kernaussage, die von der beeindruckenden Demonstration ausging. 300 Versammlungsteilnehmer wurden bei der offiziellen Anmeldung dem Ordnungsamt gemeldet. Dass es mehr als 1300 waren, so die Angabe der Polizei und des Veranstalters, die am Protestmarsch vom Platz der Menschenrechte zur Kundgebung auf dem Marktplatz teilnahmen, fand Jürgen Frank geradezu überwältigend. "Die Kundgebung in Ladenburg ist eine beeindruckende Botschaft", waren sich die Politiker Alexander Föhr (CDU), Fadime Tuncer (Grüne) und Sebastian Cuny (SPD) parteiübergreifend einig.

Es war den Organisatoren – die evangelische und katholische Kirchengemeinde, der türkische Kulturverein, die alevitischen Gemeinde, die Grünen, die SPD, die CDU, die FDP, die Freien Wähler, der Garango-Verein, INTAKT, Amnesty, das Bündnis "Wir gegen rechts", die GBCE-Ortsgruppe und die Stadt Ladenburg - wichtig, dass bei der Kundgebung Vertreter aller Gesellschaftsschichten zu Wort kommen sollen.

Bürgermeister Stefan Schmutz betonte, dass Ladenburg "die größte Demo in der Geschichte der Stadt erlebt". Die schweigende Mehrheit müsse ein Zeichen setzen, um die Demokratie zu verteidigen. Und Ladenburg, wo Menschen aus 34 Nationen zusammenleben, gibt jetzt die richtige Antwort, meinte Schmutz. Er forderte alle Mandatsträger auf, die Neutralität aufzugeben, wenn es um die Verteidigung der Demokratie und der Menschenrechte geht.

"Gerade die Kinder von Flüchtlingsfamilien und Kinder mit Migrationshintergrund gehören zu uns", war die Botschaft des Vereins Intakt. "In den Kindergärten, in den Schulen, in den Vereinen und in der ganzen Stadt – ihr gehört zu uns", sagten Sabine Weil und Irene Niethammer. Auch die Kirchenvertreter positionierten sich eindeutig. "Die AFD verbreitete spalterische Ideologien, die menschenverachtend sind", brachte es Pfarrer Stößer auf den Punkt.

Victor Lehrian forderte als Mitglied des Jugendgemeinderates und Vertreter des Jugendzentrums "Kiste", seine Altersgenossen auf, nicht zu schweigen und zur Wahl zu gehen. "Nicht die Herkunft oder die sexuelle Orientierung ist entscheidend, ob wir jemanden cool finden, sondern sein Charakter", meinte Victor, dessen Rede ebenso "zündete" wie die Worte der Schülersprecher Ensar Kaayalp (Merian-Realschule), Raphael Schadwinkel (Werk-Realschule) und Juli Döring vom Carl-Benz-Gymnasium. Für ihre Botschaft "seit nicht empfänglich für rechtsradikales Gedankengut – Ladenburg muss bunt bleiben" erhielten die Schülersprecher viel Applaus.

Joachim Loose, seit 20 Jahren Vorsitzender des ASV Ladenburg, betonte, dass nicht Titel und Meisterschaften das Wichtigste im Vereinsleben seien, sondern ein respektvolles Miteinander, ein fairer Zusammenhalt und insbesondere die Integrationsarbeit, die beim ASV vorbildlich geleistet werde. "Flüchtlinge sind ein Zugewinn für jeden Verein. Ohne diese Leute hätten wir auf unseren Sportplätzen und Hallen eine sehr übersichtliche Anzahl an Aktiven", sagte Loose.

Eine Premiere feierte die erfolgreiche Autorin und Pädagogin Florence Brokowski-Shekete auf dem Marktplatz, denn die Bestseller-Autorin hatte noch nie an einer Demonstration teilgenommen. Es sei ein tolles Gefühl, vor so vielen Menschen zu sprechen, die sich solidarisch zeigen, sagte sie und bewies auch Humor.

"Ich bin nicht böse, wenn jemand meine Heimat nicht kennt, wenn ich gefragt werde, wo ich herkomme – denn nicht jeder weiß, wo Buxtehude ist", meinte Brokowski-Shekete, deren Rede der krönende Abschluss der Kundgebung war. Auf einem Plakat war das Fazit der Veranstaltung zu lesen: "Kann man nicht für jeden Flüchtling, der kommt, irgendwo einen Nazi abgeben?" Besser konnte man die Gefühlslage der mehr als 1300 Kundgebungsteilnehmer wohl nicht ausdrücken.