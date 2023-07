Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Unermüdlich, zugewandt, zupackend und "manchmal auch wortgewaltig", so beschrieb Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt die Persönlichkeit von Hermann Bernhard bei einer Gedenkfeier am Mittwochabend auf dem Friedhof in Leutershausen.

Als Mitglied des Gemeinderats habe der Freie Wähler von 1989 bis 2009 "engagiert und