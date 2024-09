Schriesheim. (bub) Seit diesem Montag bietet die Bäckerei Höfer Backwaren am Kurpfalz-Schulzentrum an – und Inhaber Christoph Höfer stellte am Donnerstag fest: "Es verkauft sich eigentlich alles gut."

Eine kleine Auswahl aus seinem Sortiment finden Schüler, Lehrer und der eine oder andere Bauarbeiter in dem bunt besprühten Verkaufswagen vor: Käselaugenstangen etwa, kleine Pizzen,