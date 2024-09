Region Heidelberg. (cm) "Unsere Eltern, mittlerweile auch 85 Jahre alt, bekamen den Schreck ihres Lebens", schrieb eine Frau auf Facebook. "Die bronzene Mutter Gottes war verschwunden, entwendet, wer macht so was? Macht man mittlerweile auch vor den Gräbern keinen Halt?"

Nach den Diebstählen von Regenrinnen und Fallrohren aus Kupfer an mehreren Kirchen in der Region haben die Langfinger nun auch erneut auf Friedhöfen in der Region zugeschlagen: Auf dem Gottesacker im Lobbacher Ortsteil Lobenfeld wurde unlängst von einem Grab eine Bronzestatue gestohlen. Diese hatte laut Polizei einen Wert von rund 2000 Euro.

Ein weiterer Fall wurde auf dem Gaiberger Friedhof bekannt. Hier wurde von einem Grabstein ebenfalls eine Bronzefigur gestohlen.

"Derzeit werden am Polizeirevier Neckargemünd zwölf Taten im Zusammenhang mit sogenannten Buntmetalldiebstählen bearbeitet", teilte Polizeisprecherin Sabine Abeln mit. "Diese umfassen Taten auf Friedhöfen, aber auch an Gebäuden."

Der Gesamtschaden belaufe sich auf geschätzt 4500 Euro. "Ein Schwerpunkt der Taten lässt sich derzeit nicht feststellen", so Abeln weiter. Inwieweit dort ein möglicher Tatzusammenhang besteht, werde ermittelt.