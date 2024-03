Von Nicolas Lewe



Neckarsteinach. Wer wird ab August Neckarsteinachs neuer Bürgermeister als Nachfolger von Herold Pfeifer? Nachdem diese Frage im ersten Wahlgang am 3. März noch nicht geklärt werden konnte, fällt die Entscheidung am kommenden Sonntag, 17. März, in einer Stichwahl.

Die RNZ hat die beiden verbliebenen Kandidaten Lutz Spitzner und Nicolas Lennartz-Bock (siehe auch