Nußloch. (cm) Joachim Förster will es mindestens noch einmal wissen: Der parteilose Nußlocher Bürgermeister hat beim Neujahrsempfang am Sonntagabend angekündigt, sich um eine zweite Amtszeit zu bewerben. Die Bürgermeisterwahl findet wohl am ersten Advent statt, die erste Amtszeit des 44-Jährigen endet Ende Februar 2026.

"Rückblickend bin ich sehr dankbar für all das, was wir im Jahr 2024 erreicht haben, und ich freue mich auf die Herausforderungen und Chancen, die 2025 für uns bereithält", sagte Förster beim Neujahrsempfang. "Es erfüllt mich mit großer Freude, gestalten zu dürfen, und ich bin unendlich dankbar für das großartige Team, das mich dabei jeden Tag unterstützt." Damit meine er nicht nur seine engagierte Rathausmannschaft, sondern vor allem die Bürger. "Ihre aktive Mitgestaltung, Ihre Ideen und Ihr Engagement an so vielen Stellen machen unsere Gemeinde zu dem, was sie ist: Ein Ort, an dem man sich wohlfühlt, und an dem das Miteinander und Füreinander gelebt wird", so der Rathauschef. Ein wichtiger Meilenstein stehe in diesem Jahr mit der Bürgermeisterwahl an. Er sei mit Freude und Leidenschaft Bürgermeister. Es sei ihm eine Ehre, sich weiterhin als erster Diener der Bürger in den Dienst der Gemeinde zu stellen, so Förster. "Gemeinsam haben wir noch viel vor", sagte er und er sei bereit, diese Aufgaben mit den Bürgern anzugehen.

"Die Arbeit macht mir Spaß, ich bin fit und motiviert", sagt Förster gegenüber der RNZ. Viele Projekte seien schon umgesetzt, einige aber auch erst angestoßen und noch in der Planung. "Ich würde als Bürgermeister auch gerne noch die Umsetzung mitgestalten", betont er. Förster denkt dabei in erster Linie an die Neugestaltung der Schillerschule und die Mobilität. Hier sei schon vieles in die Wege geleitet worden, beim Rad- und Fußverkehr gebe es aber noch Verbesserungsmöglichkeiten. Auch bei der Sanierung von kommunalen Gebäuden sei einiges in der "Pipeline". "Ich habe darauf große Lust", betont Förster. Als größten Erfolg seiner Amtszeit nennt Förster die Sanierung der Ortsmitte als größtes Tiefbauprojekt der Gemeinde jemals.

Er sehe seine Zukunft in Nußloch, sagt Förster: "Hier fühle ich mich wohl, ich habe mich in die Gemeinde verliebt." Die Nußlocher seien sehr angenehm. "Das Wir-Gefühl ist herausragend", findet er. Wie 2017 will er mit allen Parteien am Ort sprechen. Damals hatte Förster die Unterstützung von CDU und Grünen. Wenn er wiedergewählt werde und in acht Jahren fit sei, könne er sich auch eine dritte Amtszeit vorstellen.

Förster lebt mit seiner Frau Adriana und den drei Mädchen – eine achtjährige Tochter und Zwillinge im Alter von vier Jahren – in Walldorf, wo er das Haus seiner Oma umgebaut hat. 2017 hatte sich der damalige Nußlocher Kämmerer sensationell gleich im ersten Wahlgang mit 53,9 Prozent um die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Karl Rühl gegen vier Mitbewerber durchgesetzt. Einer davon war Matthias Frick, heute Bürgermeister in Schönau.