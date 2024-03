Neckarsteinach. (lew/mün) Die Bürgermeisterwahl geht am 17. März in eine zweite Runde. Im ersten Wahlgang am Sonntag konnte sich keiner der fünf Kandidaten mit der absoluten Mehrheit durchsetzen.

Die meisten Stimmen erhielt Lutz Spitzner (SPD), Angestellter der Universität Mannheim. Der 43-Jährige kam auf 33,5 Prozent.

Dahinter landete Nicolas Lennartz-Bock, Neckarsteinacher FWG-Stadtverordneter und Bilanzbuchhalter; der 50-Jährige erhielt 31,3 Prozent der Stimmen. Damit gehen diese beiden Kandidaten in die Stichwahl.

Dahinter folgen Matthias Merscher (58, parteilos, Verwaltungsfachwirt) mit 23,7 Prozent, Denise Grau (31, CDU) mit 10,7 Prozent und Sabine Martin-Fesenmeyer (58, parteilos) mit 0,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 61,9 Prozent.

Es kandidieren (v.l.) Sabine Martin-Fesenmeyer, Denise Grau, Nicolas Lennartz-Bock, Matthias Merscher und Lutz Spitzner. Fotos: Alex/privat

Wahlberechtigte: 3097

Wahlbeteiligung: 61,9 % (1917 Wähende)

Denise Grau (CDU): 204 Stimmen, 10,67 %

Sabine Martin-Fesenmeyer: 14 Stimmen, 0,73 %

Matthias Merscher: 454 Stimmen, 23,74 %

Lutz Spitzner (SPD): 641 Stimmen, 33,53 %

Nicolas Lennartz-Bock (Freie Wähler Gemeinschaft): 599 Stimmen, 31,33 %