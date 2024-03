Von Nicolas Lewe

Neckarsteinach. Immerhin eine Entscheidung ist am Sonntag bei der Bürgermeisterwahl in Neckarsteinach gefallen: Es ist klar, dass ein Mann auf Amtsinhaber Herold Pfeifer folgt, der Ende Juli nach zwölf Jahren den Posten räumt.

Lutz Spitzner (SPD) und Nicolas Lennartz-Bock (FWG) lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen – am Ende hatte der 43-jährige Nicht-Stadtverordnete Spitzner gegenüber dem 50-jährigen Stadtverordneten Lennartz-Bock die Nase knapp vorne: Mit 641 (33,5 Prozent) zu 599 (31,3 Prozent) der gültigen Stimmen, hielt der Erstplatzierte seinen ärgsten Widersacher auf Distanz. Zum Bürgermeister ist Spitzner damit allerdings nicht gewählt, denn dafür hätte er die absolute Mehrheit, sprich mehr als 50 Prozent, der Stimmen benötigt.

Es kandidieren (v.l.) Sabine Martin-Fesenmeyer, Denise Grau, Nicolas Lennartz-Bock, Matthias Merscher und Lutz Spitzner. Fotos: Alex/privat

Um einen neuen Bürgermeister zu küren, braucht es nun einen zweiten Wahlgang in Form einer Stichwahl, die am Sonntag, 17. März, der an der Uni Mannheim angestellte Spitzner und Bilanzbuchhalter Lennartz-Bock unter sich ausmachen. Interessant wird es sein, wie die Wählerinnen und Wähler der drei anderen Kandidierenden dann ihre Stimmen verteilen. Mit beachtlichen 454 Stimmen (23,7 Prozent) hat sich der parteilose Hauptamtsleiter Matthias Merscher (58) aus dem Rennen verabschiedet.

Er landete vor der viertplatzierten CDU-Stadtverordneten und Masterandin Denise Grau (31), die auf 204 Stimmen (10,6 Prozent) kam. Das Quintett komplettierte Sabine Martin-Fesenmeyer (58), die 14 Stimmen (0,7 Prozent) erhielt. Die Heilpraktikerin, Physiotherapeuthin und Osteopathin, die seit vielen Jahren eine eigene Praxis in Neckarsteinach führt, blieb am Sonntagabend als einzige der fünf Kandierenden der Ergebnisverkündigung durch Bürgermeister und Wahlausschuss-Leiter Herold Pfeifer fern – und war auch anschließend telefonisch nicht erreichbar.

Spitzner, Lennartz-Bock, Merscher und Grau verfolgten dagegen gemeinsam mit rund 50 Interessierten die Hochrechnungen, welche über einen Bildschirm im Rathaus wiedergegeben wurden. Die ersten Zahlen kamen aus den Wahlbezirken "Darsberg + Grein" sowie "Neckarhausen". Bereits da zeichnete sich der Verlauf, den der Abend nehmen würde, ab. Nachdem gegen 18.45 Uhr auch die im Rathaus abgegebenen Stimmen mit in der Hochrechnung erschienen, waren die zwei Balken von Spitzner und Lennartz-Bock der Konkurrenz schon so weit enteilt, dass nicht mehr davon auszugehen war, dass das Ergebnis der Briefwahl daran noch etwas ändern würde. Die Auszählung der rund 700 Briefwahlstimmen dauerte am längsten, dann trat der Wahlausschuss-Vorsitzende Pfeifer vor die Menge und gab die Stimmenverteilung bekannt. Als er die 641 Stimmen von Spitzner verlas, brandete Applaus auf. Pfeifer dankte für einen fairen Wahlkampf und versprach: "Wir sehen uns in 14 Tagen wieder."

Denise Grau zeigte sich als faire Verliererin und wünschte Spitzner sowie Lennartz-Bock "eine gute und faire Stichwahl". Natürlich sei sie enttäuscht von ihrem Ergebnis, werde ihren politischen Weg aber trotzdem gehen und wolle eine erneute Bürgermeisterkandidatur in Neckarsteinach in sechs Jahren nicht ausschließen. Leicht geknickt war auch Merscher, dass es für ihn nicht reichte, um in die Stichwahl einzuziehen. Er betrachtete dies aber "nicht als Niederlage, sondern als Gelegenheit, weiter konstruktiv zum Wohle unserer Gemeinde beizutragen". Daher wolle er dem Rathaus auch künftig als Mitarbeiter der Stadtverwaltung erhalten bleiben. "Jetzt noch einmal 14 Tage Gas geben", gab Lennartz-Bock als Motto für die nächsten zwei Wochen aus. Auf "ein ähnliches Ergebnis wie heute" hoffte derweil Spitzner. Damit wäre er der neue Bürgermeister.

