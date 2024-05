Von Christoph Moll

Neckargemünd-Mückenloch. Es ist geschafft! Der Marathon der großen Kandidatenvorstellungen in der Kernstadt und allen Stadtteilen ist absolviert. Bei vier Veranstaltungen in einer Woche konnten die Bewerber für die Bürgermeisterwahl am 12. Mai – Hermino Katzenstein (Grüne), Jan Peter Seidel (parteilos), Frank Volk (Freie Wähler), Peter Schnurr