Meckesheim. (RNZ) In Meckesheim entschied Maik Brandt (CDU) das Duell der Bürgermeister klar für sich. Der Amtsinhaber erhielt bei der mit Spannung erwarteten Wahl am Sonntag 63,4 Prozent. Sein Vorgänger Hans-Jürgen Moos (SPD) – Bürgermeister von 2000 bis 2016 – kam auf 35,6 Prozent. Erstaunlich: Mit 64,1 Prozent lag die Wahlbeteiligung fast doppelt so hoch wie in Sinsheim.

Moos nahm die Niederlage sportlich: "Die Welt dreht sich auch für uns Verlierer weiter. Die Sonne scheint. Alles Gute für Meckse und Mönchzell." Brandt und Moos werden sich weiter begegnen, manchmal auch miteinander streiten. Der frühere Bürgermeister ist erst kürzlich wieder in den Gemeinderat gewählt worden.

