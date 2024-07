Mauer. (lesa) Etwas müde, aber glücklich. So begann der Tag nach dem Sieg bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag für Heiko Braun. "Die Feier ging noch bis 12", sagte der 41-Jährige am Montagnachmittag.

Da war der 53,8-Prozent-Sieg des Physikers, Produktmanagers und SPD-Gemeinderats gegen Mitbewerber Mathias Schmalzhaf in der Stichwahl noch keine 24 Stunden her. Während bei Braun immer