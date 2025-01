Eppelheim. (fhs) Noch sind nicht alle bekannt: Bis zum Montag, 24. Februar, um 18 Uhr können sich Interessentinnen und Interessenten am Amt des Eppelheimer Bürgermeisters bewerben.

Die Wahl dafür findet am 23. März statt. Zum Start der Einreichungsfrist haben bislang lediglich drei der möglichen Kandidaten ihre Unterlagen tatsächlich in einem Umschlag in den Rathausbriefkasten