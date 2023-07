Meckesheim. (lew/cm) Im Meckesheimer Wald dürfen keine Windräder gebaut werden. Das ist das Ergebnis eines Bürgerentscheids in der Elsenztalgemeinde am Sonntag. 60,96 Prozent der Abstimmenden beantworteten die gestellte Frage "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Meckesheim Waldflächen auf den gemeindeeigenen Grundstücken Flurstück Nummer 1978 und Flurstück Nummer 9792 entsprechend den in einem Interessenbekundungsverfahren ausgehandelten Konditionen dem Bieter RWE zur Errichtung und zum Betrieb von Windkraftanlagen zur Verfügung stellt?" mit "Nein". Da dies auch über 20 Prozent der Stimmberechtigten sind, ist das Ergebnis des ersten Bürgerentscheids in der Geschichte von Meckesheim bindend. Der Windpark sollte laut RWE Strom für bis zu 24.000 Haushalte liefern. Die Stimmbeteiligung lag bei 62,02 Prozent.

4,5 Hektar Fläche sollten für 25 bis 30 Jahre – die Laufzeit der Anlagen – dem Wald weggenommen und danach wieder aufgeforstet werden. Solle es zum Bau kommen, war zudem eine Ausgleichspflanzung in der Größe jener 4,5 Hektar angrenzend an den Waldbesitz der Gemeinde geplant. Maximal sechs Windenergieanlagen sollten im Wald auf Meckesheimer Gemarkung entstehen. Das Unternehmen RWE wurde hierfür vom Gemeinderat als Ergebnis eines Interessenbekundungsverfahrens als Projektierer und Betreiber ausgewählt. Eine Bürgerinitiative kritisierte, dass der Bau eines Windparks für zusätzliche Versiegelung sorge und die Schutzwirkung des Meckesheimer Waldes gefährde, der durch Laub- beziehungsweise Laubmischwälder geprägt und weitestgehend intakt sei.

Die vorläufige RWE-Visualisierung stellt die Sicht aus Richtung Oberhofstraße/Meckesheimer Hof auf einen möglichen Windpark dar. Foto: Alex

Über den Bau von Windrädern im Wald wurde in Meckesheim bereits vor einigen Jahren diskutiert. Noch 2018 hatte sich der Gemeinderat vehement gegen die Absicht des Verbands Region Rhein-Neckar gewehrt, Flächen für die Windkraftnutzung im Wald auszuweisen. Dies sei, diese Bemerkung blieb hängen, ein "Verbrechen an der Natur". Fünf Jahre später hat sich der Wind im übertragenen Sinne gedreht: 14 von 16 Gemeinderäten sprachen sich dafür aus, am Sonntag mit einem Ja für die Verpachtung der Flächen zu stimmen. Nur zwei Gemeinderatsmitglieder gaben keine klare Stimmempfehlung ab. Dagegen war keiner. Der Gewinn, der sich in puncto Energieunabhängigkeit und Pachteinnahmen mit dem Bau von Windrädern erzielen lässt, wird inzwischen höher eingestuft als die Bewahrung des dafür benötigten Waldes. Der Gemeinderat hatte nun selbst entschieden, die Frage in die Hand der Bürger zu legen.