Angesichts der Attacke von der CDU ging Alexander May (FW) dennoch ein Schmunzeln über die Lippen. Er betonte: "Wir haben immer gesagt, sollte es zu einem Bürgerbegehren kommen, so würden wir das mit ...

CDU-Fraktionsvorsitzender Christian Würz teilte dann in seiner Stellungnahme ordentlich aus. Angesichts des erfolgreichen Bürgerbegehrens fragte er gen Gänshirt, ob ihm deutlich geworden sei, dass er am 20. Dezember "die bislang größte Fehlentscheidung" seiner Amtszeit getroffen habe. Die Mehrheit der Freien Wähler fragte er, ob sie "die Klatsche" deutlich genug gespürt hätten, die ihnen die Bürger mit ihrer Unterschrift verpasst haben. Und von der GLH wollte er wissen, warum sie sich von der Bürgerbeteiligung verabschiedet habe. "Ich freue mich, dass wir nun dem Bürgerbegehren zustimmen müssen, damit nun die Bürger entscheiden können."

Kunz hatte es "schade" gefunden, als er im Dezember 2022 las, dass sich zehn Leute aus dem Gemeinderat dazu entschieden hätten, die Verbesserung der Verkehrssituation für Großsachsen "zu blocken". Auch Grüll ging es ähnlich; sie war "entrüstet und enttäuscht" darüber, dass die Bürger in dieser wichtigen Frage nicht gehört werden sollten. Sie entschied sich, einen Leserbrief zu schreiben, merkte aber schnell: "Das ist mir nicht genug." Also gründeten sie die IG und begannen, Unterschriften zu sammeln. Mit Erfolg: Für das Bürgerbegehren hatte die IG 986 gültige Unterschriften vorzuweisen, 544 wären erforderlich gewesen. Grüll und Kunz freuten sich, dass nun die Bürger entscheiden dürfen, wie es mit der Straße weitergeht. Aus Sicht von Grüll hatte die Vielzahl der Stimmen gezeigt: "Ja, ich will gefragt werden." Auch Kunz war überwältigt von der Resonanz.

Von Annette Steininger

Hirschberg. Für die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens war der Dienstag ein freudiger Tag: Einstimmig beschloss der Gemeinderat die Zulässigkeit und legte mit dem 8. Oktober den Termin für den Bürgerentscheid zur Ortsumgehung für Großsachsen fest. Vor dem Beschluss erläuterten die Vertrauensleute Sylvia Grüll und Steffen Kunz, warum sie sich dafür entschieden hatten, sich mit einer Interessengemeinschaft (IG) Ortsrandentlastungsstraße hierfür zu engagieren.

Die Vertrauensleute des Bürgerbegehrens, Sylvia Grüll und Steffen Kunz. Foto: Dorn

Auf die Thematik an sich und auf Argumente wollte Bürgermeister Ralf Gänshirt nicht eingehen, sondern stellte sachlich fest, dass das Bürgerbegehren "die formellen und materiellen Anforderungen" für einen Bürgerentscheid erfülle. Die Frage – "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Hirschberg ein Genehmigungsverfahren zum Bau einer westlichen Ortsrandentlastungsstraße im Ortsteil Großsachsen beantragt?" – sei mit dem Kommunalrechtsamt abgestimmt worden.

Angesichts der Attacke von der CDU ging Alexander May (FW) dennoch ein Schmunzeln über die Lippen. Er betonte: "Wir haben immer gesagt, sollte es zu einem Bürgerbegehren kommen, so würden wir das mit mittragen." Angesichts der Jahrzehnte andauernden Diskussion um die Straße, aber auch durch neue Erkenntnisse – "die Straße ist aus der Zeit gefallen" – sei aber auch der Gemeinderat durchaus in der Lage gewesen, eine Entscheidung zu treffen. May wagte auch schon eine kleine Prognose: Die bisherigen Bürgerentscheide in Hirschberg hätten immer die Entscheidung der Gemeinderäte widergespiegelt. Sollte dies erneut der Fall sein, hieße es: "Außer Spesen nichts gewesen."

Die SPD begrüße das Ergebnis, machte Fraktionschef Thomas Scholz sehr deutlich. Er erinnerte auch daran, dass die SPD die Ortsumgehung in ihrem Wahlprogramm 2019 gehabt habe. "Im Gegensatz zu manch anderem halten wir uns an das, was wir gesagt haben", betonte Scholz. Aus seiner Sicht – er votierte als Einziger dafür – hätte man auch jetzt schon ein Planfeststellungsverfahren beantragen können. Auch dank der dafür erforderlichen Gutachten könnte man Sicherheit bekommen, war Scholz überzeugt. Das sah GLH-Fraktionsvorsitzende Monika Maul-Vogt anders: Sollte das Planfeststellungsverfahren erfolgreich sein, so habe man ja bereits eine Baugenehmigung und im Zweifelsfall "eine halbe Million Euro in die Tonne gestopft". Sie sah nach wie vor die Sinnhaftigkeit in der Entscheidung durch den Gemeinderat und die Sinnlosigkeit einer solchen Straße: "Sie wäre ein ökologisches und finanzielles Desaster."

FDP-Fraktionschef Oliver Reisig sah die Annahme der Liberalen, dass die Bürger bei solch einem Thema gefragt werden wollen, als bestätigt an. "Daher hatten wir uns im Dezember für einen Bürgerentscheid ausgesprochen." Jetzt wünschte er sich einen sachlichen Wahlkampf ohne Fehlinfos. "Es liegt nun an den Bürgern, wohin die Reise für Hirschberg finanziell und mit seinen Projekten geht."

Update: Mittwoch, 26. April 2023, 18.59 Uhr

Der Bürgerentscheid kommt am 8. Oktober

Hirschberg. (ans) Jetzt steht es fest: Hirschberg bekommt den dritten Bürgerentscheid in seiner Geschichte. Einstimmig hat der Gemeinderat am Dienstag das von der Interessengemeinschaft Ortsrandentlastungsstraße initiierte Bürgerbegehren für zulässig erklärt.

Und legte mit dem 8. Oktober den Termin für den Bürgerentscheid fest. Dann dürfen die Hirschberger folgende Frage beantworten: "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Hirschberg ein Genehmigungsverfahren zum Bau einer westlichen Ortsrandentlastungsstraße im Ortsteil Großsachsen beim Regierungspräsidium beantragt?"

Vor der Abstimmung im Gemeinderat hatten die Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens, Steffen Kunz und Sylvia Grüll, ihre Beweggründe erläutert.