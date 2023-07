Mobilität in Schriesheim: In Zukunft weniger Wege mit dem Auto

Das Land hatte sich an der Finanzierung des Fahrzeugs mit 40.000 Euro beteiligt. Die übrigen 75.000 Euro stellte die Gemeinde aus ihrem Haushalt bereit. Faulhaber dankte für die Landesförderung und wünschte sich gleichzeitig noch mehr Hilfe in anderen relevanten Bereichen. Einen der ersten Fahrscheine übergab er daher an Staatssekretärin Zimmer, damit sie – zurück in Stuttgart – die Nöte der Kommunen nicht vergessen würde. Eine Bitte hatte man wohl schon zuvor an sie herangetragen: Die Pauschale, die das Land zur Finanzierung der Verwaltungskosten zuschießt, sei aufwendig zu beantragen. Einzelfahrscheine – das sei noch angemerkt – werden wohl eher selten verkauft werden. Eingebunden in den Fahrplan des VRN gelten im Bürgerbus auch die im Verkehrsverbund eingesetzten Fahrkarten – auch das Deutschlandticket.

Die Jungfernfahrt hatte Bürgermeister David Faulhaber übernommen. Am Rathausplatz sammelte er zahlreiche Gäste und Gratulanten ein und brachte sie sicher in die Museumsscheune zum offiziellen Empfang. Zum besonderen Tag waren besondere Gäste gekommen, darunter die Landtagsabgeordneten Fadime Tuncer (Grüne) und Sebastian Cuny (SPD), außerdem Bundestagsabgeordneter Alexander Föhr (CDU). Weichensteller wie Elke Zimmer, Staatssekretärin im Landesverkehrsministerium, sowie VRN-Geschäftsführer Michael Winnes überbrachten Grußworte. Rolf Hamm, Vorsitzender des Vereins "Bürgerbus Plankstadt" und dort Mann der ersten Stunde, gratulierte ebenfalls. Die Plankstädter standen dem Team hier in den vergangenen Jahren mit "Rat und Tat" zur Seite, wie Mehne es formulierte. Sie haben zum Gelingen des Prozesses beigetragen.

Dossenheim. (dw) "Jetzt sind wir am Ziel", sagte Wolfgang Mehne bei seiner Begrüßung. Das Ziel markiert in diesem Fall einen Anfang: Am Montag hat der Bürgerbus als "VRN-Linie 653" seinen Fahrbetrieb innerhalb der Bergstraßengemeinde aufgenommen. Dass das möglich wurde, ist dem Engagement Ehrenamtlicher zu verdanken, die sich seit dem Jahr 2016 über die innerörtliche Mobilität Gedanken machen. Über die Gründung des Vereins "Bürgerbus Dossenheim ", dessen Vorsitzender Mehne ist, erreichten sie mit Ausdauer und Hartnäckigkeit ihr Ziel.

Für Staatssekretärin Zimmer war diese Errungenschaft ein doppelter Erfolg. Bürgerbusse seien ein Baustein, dem "anspruchsvollen" Ziel näher zu kommen, bis 2030 die CO2-Emissionen im Verkehrssektor um mindestens 55 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Denn natürlich erhofft man sich, dass durch den Bürgerbus private Fahrzeuge häufiger in der Garage bleiben. Und Zimmer lobte das bürgerschaftliche Engagement, das der Gesamtgesellschaft zu Gute komme.

VRN-Geschäftsführer Winnes nahm den Ball auf. Er hofft, dass das Land in die Finanzierung der "Linie 5" einsteigen werde, die der Sache nach eine Eisenbahnlinie und damit Ländersache sei. Seit Januar im Amt, erinnerte er an Worte seines Vorgängers, der hier ebenso Mitglied ist. "Wir müssen zu einem Mobilitätsverbund werden", habe Volkhard Malik vor elf Jahren als Devise ausgegeben. Bürgerbusse leisteten hierzu einen zentralen Beitrag, weil sie bis in die Wohngebiete hinein Anbindung schafften.

Die ehrenamtlichen Fahrer starten die derzeit sechs täglichen Rundfahrten – drei vormittags, drei nachmittags. An der zentralen VRN-Haltestelle "Bahnhof" kreuzen diese und lassen die Tour rund 45 Minuten später dort wieder enden. Die Abfahrtszeiten sind so getaktet, dass ein Umstieg in die Bahn nach Heidelberg oder Schriesheim möglich ist. Eingebunden in das VRN-Netz, finden sich Haltestellen und Abfahrtszeiten über die Fahrplanauskunft. Sie sind zudem auf der Vereinsseite veröffentlicht und hängen an den Haltestellen aus.

Am leuchtenden Orange der Poloshirts ist das Bürgerbus-Team übrigens erkennbar. Gleichzeitig hat Ehrenamt spätestens seit Montag eine Farbe: Oranje.