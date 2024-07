Region Heidelberg. (cm) Hinter den Feuerwehren der Region liegen einsatzreiche Tage. Ein Überblick:

> In Bammental warb die Feuerwehr am Samstag im Waldschwimmbad an einem Stand um neue Mitglieder. Während dieses "Einsatzes" kam es kurz vor 14 Uhr zu einem echten Einsatz. Nach einem Stich durch eine Biene ging es einem Kind wegen einer Allergie zusehends schlechter. Nach der Erstversorgung wurde das Kind dem Rettungsdienst übergeben.

> In Sandhausen hatte die Feuerwehr eine einsatzreiche Nacht. Vor dem Brand eines Autos wurde sie kurz vor 21 Uhr zu einer "Rauchentwicklung im Freien" alarmiert. Bei der Leitstelle Rhein-Neckar waren mehrere Notrufe zu einer starken schwarzen Rauchentwicklung Richtung Bruchhausen eingegangen. Die Erkundung ergab, dass der Rauch von einem Gartengrundstück im Strangweg kam. Dort wurde ein beaufsichtigtes Nutzfeuer vorgefunden.

Nach Rücksprache mit der Polizei vor Ort wurde der Garteneigentümer aufgefordert, das Feuer kleiner zu halten. Ansonsten war keine weitere Tätigkeit notwendig. Um kurz nach 5 Uhr ging es dann zu einem ausgelösten privaten Rauchwarnmelder im Alten Postweg. Mit Spezialwerkzeug verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang durch ein gekipptes Fenster. Es konnte kein Grund festgestellt werden.

> In Wiesenbach wurde die Feuerwehr am Sonntag gegen 6 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Cranachstraße gerufen. Der Einsatz wurde nach einer halben Stunde beendet.

Auch interessant Sandhausen: Auto geht in der Nacht in Flammen auf

> In Wilhelmsfeld wurde die Feuerwehr am Donnerstag kurz vor 17 Uhr zu einem privaten Rauchwarnmelder alarmiert. Kurz vor dem Ausrücken konnte der Einsatz abgebrochen werden.