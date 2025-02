Bergstraße-Neckar. (hö/stu/web) Auch wenn das Urteil des Bundessozialgerichts schon vor zweieinhalb Jahren gefällt wurde, könnte es Auswirkungen auf die Musikschulen in der Region haben. Demnach müssen die Lehrer an den Musikschulen fest angestellt werden. Benannt ist die Entscheidung nach der schwäbischen Stadt Herrenberg. Dort arbeitete ein Musiklehrer als Honorarkraft an einer Musikschule.

