Balzfeld. (aham) Beim Namen Balzfeld kann schon mal die Fantasie mit einem durchgehen. Gab’s hier vielleicht mal einen Heiratsmarkt, über den Hochzeiten zwischen den verschiedenen Dörfern in die Wege geleitet wurden? Wurde hier also im übertragenen Sinne gebalzt? Oder sogar ganz wörtlich: War dort auf dem Feld stets der laute Balzruf eines Vogels zu hören? Die Antwort auf jede dieser Fragen lautet: Nein! Wie die RNZ für die Serie "Die Bedeutung der Ortsnamen" herausgefunden hat, hat Balzfeld nämlich gar nichts mit Balzen zu tun.

Denn bei seiner ersten urkundlichen Erwähnung heißt der heutige Dielheimer Ortsteil "Balgesvelt". Als solches taucht der Ort erstmals schriftlich auf – und zwar in einer Verkaufsurkunde aus Kalbspergament, die vom Wormser Gerichtshof ausgestellt wurde. 1306 veräußerten der Edelknecht Reinbodo von Talheim und seine Ehefrau Hedwig die Hälfte der ihnen zustehenden Einnahmen aus Balzfeld an Benzo, den damaligen Dekan der St. Germankirche zu Speyer. Das waren damals zehn Malter Korn jährlich, das sind umgerechnet rund 1,3 Kubikmeter. Die ihnen noch verbliebenen zehn Malter Korn aus Balzfeld sollten Reinbodo und Hedwig später auch noch an Benzo verkaufen. Hierzu gibt es Belege aus den Jahren 1310 und 1316.

Doch Obacht bei "Balgesvelt": Hier darf man nicht in die Falle tappen, "Balg" hat nichts mit dem schlecht erzogenen Kind von heute tun. Vielmehr kommt es vom althochdeutschen "balg", wie Harald Gomille in der 1994 erschienenen "Dielheimer Ortschronik" erklärt. Und das kann zwei Bedeutungen haben: Bodenschwellung oder Mulde. Und die befand sich dem Namen nach eben auf dem Feld.

Der Name ist für Gomille ein Indiz dafür, dass Balzfeld eine früh- bis hochmittelalterliche Gründung ist und somit noch vor dem Jahr 1000 entstanden sein muss. Für ihn ist es denkbar, dass Siedler von Dielheim aus dem Leimbach folgten und an der Stelle Balzfelds ein Dorf gründeten. Wenn man aber bedenkt, dass Balzfeld kirchlich zu Hoffenheim gehörte und es zudem noch einige herrschaftspolitische Verbindungen in den heutigen Stadtteil von Sinsheim gab, dann ist es für Gomille "durchaus wahrscheinlich", dass Balzfeld von Hoffenheim aus gegründet wurde.

Die heutige Schreibweise setzte sich übrigens erst im 19. Jahrhundert durch. Zwar tauchte sie schon 1716 auf, doch es sollte wie schon in den Jahrhunderten zuvor noch zu einigen Variationen kommen. So wurde aus Balgesvelt im frühen 14. Jahrhundert Balsvelt, später dann Balßfelt (1366, 1401) und Balßfeldt (1590). Es folgten die Schreibweisem Baltzfeldt (1621, 1750), Baltzfeld (1650) und Balzfeldt (1708), ebenso wie Balsfeld (1710, 1798).