Weinheim. (keke) Es ist "das Jahr eins" nach Beat-Club-Gründer und Urgestein Rolf Schmidlin. "Der personelle Umbruch im Weinheimer Kulturverein ist vollzogen und abgeschlossen", meldet das neue Tandem an der Spitze im Gespräch mit der RNZ Vollzug. Bereits vor einem Jahr war die Stabübergabe der Programmleitung an Laetitia Hofmann, gleichzeitig Geschäftsführerin, sowie an Eric Schramm, Mitglied

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote