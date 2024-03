Wiesloch-Baiertal. (RNZ) Am Dienstag, 2. April, starten in Baiertal Bauarbeiten rund um die Mühlstraße und den Synagogenplatz. Diese werden bis voraussichtlich November andauern, wie die Stadt Wiesloch mitteilt.

Nach dem Ausbau des Gauangelbachs werden die Mühlstraße und der Synagogenplatz saniert und gepflastert, dabei erneuern die Stadtwerke auch die Trinkwasserleitungen.

Die Maßnahmen betreffen auch die Gehwege. Im Bereich des Synagogenplatzes werden die Parkplätze mit Pflaster in einer anderen Farbe angelegt und der Umriss der alten Synagoge mit Natur-Sandsteinpflasterstreifen nachgezeichnet.

Begonnen wird mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Mühlstraße. Danach erfolgt die Erneuerung der Trinkwasserleitung von der Mühlstraße über den Synagogenplatz bis zum Anschluss an die Pauline-Maier-Straße. Hier könne es zu kurzfristigen Einschränkungen der Wasserversorgung kommen, kündigt die Stadt an.

Anwohnender würden durch die Stadtwerke informiert. Während der Leitungsarbeiten am Synagogenplatz werde mit den Straßenbauarbeiten in der Mühlstraße begonnen. Zuerst würden sie von der Wieslocher Straße bis zur Eisdiele und dann bis zur Apotheke durchgeführt. Danach werde mit dem Umbau des Synagogenplatzes bis zur Mühlstraße begonnen.

Ort des Geschehens

Während der gesamten Baumaßnahme werde die Mühlstraße von der Wieslocher Straße bis zum Hauseingang Pauline-Maier-Straße 1 gesperrt sein. Die Zufahrt zu dieser Straße sei nicht möglich. Häuser und Geschäfte blieben zu Fuß erreichbar.