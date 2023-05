Das Wetter zeigte sich zum Erstaunen von Bürgermeister Holger Karl von seiner freundlichen Seite, was an Schwimmbad-Eröffnungstagen durchaus Seltenheitswert habe. Und wenn auch die Wassertemperaturen mit 18,3 Grad im Schwimmer- und 15,5 Grad im Nichtschwimmerbecken noch ziemlich frisch und knackig waren, lachte die Sonne.

Bammental. Die Freibadsaison in der Region rund um Heidelberg hat nun endgültig begonnen. Nach dem Freibad im Leimener Bäderpark und dem Kleingemünder Terrassenschwimmbad hat am Samstagmorgen auch das Waldschwimmbad in Bammental seine Pforten geöffnet. Und der Andrang war auch des guten Wetters wegen gleich groß.

Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Die Freibadsaison in der Region rund um Heidelberg hat nun endgültig begonnen. Nach dem Freibad im Leimener Bäderpark und dem Kleingemünder Terrassenschwimmbad hat am Samstagmorgen auch das Waldschwimmbad in Bammental seine Pforten geöffnet. Und der Andrang war auch des guten Wetters wegen gleich groß.

Kurz vor der Öffnung des Scherengitters am Eingang hatten sich etwa 30 Frühaufsteher vom Jugendlichen bis zum Senior versammelt, um die ersten Schwimmzüge der Schwimmbad-Saison 2023 zu wagen.

Das Wetter zeigte sich zum Erstaunen von Bürgermeister Holger Karl von seiner freundlichen Seite, was an Schwimmbad-Eröffnungstagen durchaus Seltenheitswert habe. Und wenn auch die Wassertemperaturen mit 18,3 Grad im Schwimmer- und 15,5 Grad im Nichtschwimmerbecken noch ziemlich frisch und knackig waren, lachte die Sonne.

Um den Schwimmbadbesuch zu ermöglichen, musste bis zuletzt noch Schwerstarbeit geleistet werden. Mit nur noch einem Fachangestellten für Bäderbetriebe waren die Vorbereitungen zu stemmen.

Lediglich Manuel Schweikert, der im vergangenen Jahr seine Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, verblieb der Gemeinde als Schwimmmeister, sodass jede helfende Hand willkommen war.

Die Eltern von Manuel Schweikert, Anja und Dieter Schweikert, gehörten ebenfalls zum Unterstützerkreis wie der frühere Schwimmmeister Klaus-Peter Wiegmann. Bürgermeister Holger Karl bedankte sich bei den Eltern für den Einsatz mit zwei Jahreskarten für das Waldschwimmbad.

Das Geschenk war die Gelegenheit, auf eine weitere Neuerung im Waldschwimmbad hinzuweisen, die den Eintritt zu Stoßzeiten erleichtern und die Wartezeiten an der Kasse verkürzen soll.

Tickets können nun auch über die Internetseite der Gemeinde erworben werden. Ein Lesegerät am Eingang erleichtert den Eintritt über die Jahreskarte. Es handelt sich um RFID-Karten, auf denen Daten der Nutzer gespeichert sind. Das System funktionierte und ließ Kartenbesitzer schnell das Drehkreuz passieren.

90 Jahre alt wird das Bammentaler Waldschwimmbad in diesem Jahr – der Jubiläumshinweis ziert als Aufdruck auch die Jahreskarten. Bürgermeister Karl erinnerte an den Bau des Bades im Jahr 1933, das natürlich noch nicht über so hervorragende Hygienestandards und Technik verfügte wie heutzutage. Damals zogen Handwerker von Ort zu Ort und halfen Einwohnern, ihre Ideen zu verwirklichen. Die Bammentaler wünschten sich ein Schwimmbad und so machte man sich an den Bau. Die Arbeiter hatten dafür Kost und Logis frei.

Das Schwimmbad ist den Bammentalern ans Herz gewachsen – dafür ist auch der Förderverein ein Indiz, der mit Spendengeldern und Projektideen ganz maßgeblich dazu beigetragen hat, die Attraktivität des Bades zu erhöhen. Die neueste Anschaffung, die der Förderverein initiierte, soll den Aufenthalt im Waldschwimmbad noch angenehmer gestalten.

Ab sofort stehen zehn Liegen zur Nutzung bereit. Und wenn das Angebot gut angenommen wird, sei die Zahl sicherlich noch ausbaufähig, wie zu hören war.

Rechtzeitig zur Eröffnung des Waldschwimmbads konnte auch der sanierte und umgebaute Parkplatz eingeweiht werden, sodass sich die Anwohner nun nicht mehr über falsch parkende Schwimmbadbesucher ärgern müssen.

Mit nur einem Schwimmmeister den Badebetrieb aufrechtzuerhalten, stellte die Gemeinde vor organisatorische Herausforderungen. Denn auch wenn DLRG-Mitglieder Manuel Schweikert bei der Badeaufsicht unterstützen werden – Albrecht Schütte war als DLRG-Vorsitzender mit der Einsatz-Planung betraut – so wird man dennoch auch auf die Unterstützung externer, entsprechend ausgebildeter Kräfte angewiesen sein.

Lobend erwähnte Holger Karl in diesem Zusammenhang das Engagement der Rathausmannschaft um Hauptamtsleiter Christian Herrn. Er hoffte jedenfalls, dass der so organisierte Badbetrieb die ganze Saison über funktioniert.

Und zu guter Letzt begrüßte im "Strandcafé" mit dem Ehepaar Katrin Pan und Denis Zekovic ein neues Team die Schwimmbadbesucher. Zur Eröffnung zeigten sie sich spendabel und luden zu Sekt, Kaffee und Kuchen ein.