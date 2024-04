Bammental/Wiesenbach/Neckargemünd. (luw) Bauschutt, Plastiktüten, sogar ein Waschbecken und eine Badewanne waren kürzlich in der Natur nahe der früheren Drei-Hasen-Hütte einfach abgeladen worden. Die Polizei ermittelt in diesem Fall der illegalen Müllentsorgung beim Parkplatz an der Wiesenbacher Straße. Nun meldete sich ein Leser bei der RNZ, der angibt, den Täter zu kennen. Inzwischen bestätigte die Polizei auf erneute Anfrage, dass Hinweise auf den möglichen Verursacher dieser Verunreinigung bei ihr eingegangen seien.

"Im Zusammenhang mit dem unten stehenden Sachverhalt befinden sich die Kollegen des Polizeireviers Neckargemünd weiterhin in der Ermittlungsarbeit", bestätigte eine Sprecherin der Beamten nun. Am 25. März habe sich ein Bürger telefonisch beim Neckargemünder Polizeirevier gemeldet und erklärt, "dass er Angaben zu dem Verursacher im Zusammenhang mit der Müllentsorgung machen könne". Auch auf dieser Grundlage werde nun weiter ermittelt, sagte die Sprecherin weiter. Inwiefern sich der Verdacht des Bürgers bereits bestätigt habe, könne noch nicht beantwortet werden.

Update: Montag, 8. April 2024, 19.50 Uhr

Bammental/Neckargemünd/Wiesenbach. (luw) Immer wieder wird der Bereich der früheren Drei-Hasen-Hütte auf Bammentaler Gemarkung bei Neckargemünd und Wiesenbach für illegale Müllentsorgung missbraucht.

Doch so schlimm war es selten: Ein Waschbecken, sogar eine Badewanne und eine Toilette sowie jede Menge Unrat lagen beim Parkplatz an der Wiesenbacher Straße verteilt.

Kurios: Das Waschbecken und das Klo wurden inzwischen mitgenommen, die Badewanne und weiterer Müll lagen zu Wochenbeginn immer noch dort.

Eine Sprecherin der Polizei bestätigte auf Anfrage, dass den Beamten die illegale Entsorgung von "Sanitär-Bauschutt" gemeldet wurde. "Es gibt jedoch ersten Ermittlungen zufolge keine Hinweise auf den Verursacher und es lässt sich auch kein Tatzeitraum benennen", erklärt sie weiter.