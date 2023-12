Leimen/Bammental. (cm) Immer wieder wurde er als Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Leimen am 24. März gehandelt, nun hat sich Holger Karl (CDU) entschieden: Der seit 2010 amtierende und 2018 wiedergewählte Bammentaler Bürgermeister tritt an. Der 58-Jährige ist nach Leimens Beigeordneter Claudia Felden (FDP) und Mauers Bürgermeister John Ehret (Freie Wähler) der dritte Bewerber, der