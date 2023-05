Bammental. (nah) Dicht gedrängt standen die Frühlingsfestbesucher am Sonntag, 30. April, auf der Elsenzbrücke in der Hauptstraße. Die Blicke richteten sich hinunter auf das Flüsschen, das am Abend zuvor noch jede Menge Wasser geführt hatte. Tatsächlich waren sich die Organisatoren wegen des Starkregens von Freitagabend, 28. April, um das Entenrennen nicht sicher, ob es denn stattfinden könne. Der betonierte Uferbereich beim Zieleinlauf war tags zuvor noch so verschlammt gewesen, dass erst nach dessen Freilegung feststand, dass das Entenrennen wie geplant stattfinden konnte.

"Ich bin für die Spaßrennen in Bammental zuständig", sagte Katja Meder. Wenn die Bobbycars beim Bobbycar-Rennen über den Asphalt des Kurpfalzrings rollen, zieht sie im Hintergrund genauso die Strippen wie beim Entenrennen. Vier Wochen lang hatte sie dieses beliebte Ereignis beschäftigt, das seit 2003 immer wieder die Bammentaler erfreut. Nachdem im vergangenen Jahr doch etliche Entchen bei der Zieleinfahrt die Absperrung untertaucht hatten und auf Nimmerwiedersehen weggeschwommen waren, sollte dieses Mal alles anders laufen – und das tat es auch.

Schon beim Start, als die ganze Horde zu Wasser gelassen wurde, nahmen die gelben Plastik-Entchen ganz viel Schwung von dem das Stauwehr herunterdonnernden Wasser mit. Es schien, sie würden die Wegstrecke bis zum Ziel kurz hinter der Fußgängerbrücke in der Ortsmitte in Rekordzeit bewältigen. Doch der Elan ging schnell in ein gemütlicheres Dahinschwimmen über. Es blieb also für die aufgeregten Entchenbesitzer im Kindesalter genügend Zeit, die Wegstrecke bis zur Fußgängerbrücke entlang der Elsenz rennend zu bewältigen und sich einen guten Platz dort zu sichern, um den Zieleinlauf genaustens zu beobachten.

Réne Richter vom Frühlingsfest-Veranstalter Familienzentrum war zu Rennbeginn mit einem Kescher ausgestattet noch die steile Uferböschung im Brückenbereich hinunter gekraxelt, um Entchen auf Irrfahrt wieder zurück in die Spur zu bringen. Dieses Mal musste er nicht nachhelfen und so hieß es auch für ihn: schnell zurück ins Ziel.

Im Zielbereich galt es das Absperr-Wehr von Katja Meder zu bewundern. Das war so gut durchdacht, dass man sich sicher war, dass die Entchen dieses nicht überwinden würden. Auf breiten Holzleisten waren jeweils drei Schwimmnudeln pyramidenförmig per Kabelbinder befestigt. Mehrere solcher Einheiten bildeten die Barriere für die Entchen, die ihren Weg in ...