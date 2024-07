Von Katharina Bock

Bammental. Was kann die Brennnessel eigentlich – außer brennen? Aus welchem Kraut kann ein Tee gegen Kopfschmerzen gebraut werden? Und sind Kletten-Gewächse nur Unkraut? Im Rahmen der Initiative "Bäume Bienen Blühwiesen" der Gemeinde Bammental wurden die Teilnehmer mit einer Kräuterwanderung von der Phytopraktikerin Regina Binkele unter anderem durch den Duft- und Heilkräutergarten der Gemeinde geführt – und bekamen Tipps und Tricks zu einzelnen Kräutern präsentiert.

In der Phytotherapie geht es um die Vorbeugung von Krankheiten und Beschwerden durch Arzneipflanzen. Binkele absolvierte eine Ausbildung an der Freiburger Heilpflanzenschule. Sie ist mit Pflanzen und Kräutern aufgewachsen: Die Familie habe einen Gartenbetrieb, in dem sie unter anderem als Floristin gearbeitet hat.

Wiesenlabkraut. Foto: Bock

Das Wiesenlabkraut wurde beim ersten Halt des zweistündigen Spaziergangs der Gruppe präsentiert. Dieses ist häufig auf Magerwiesen zu finden. Das Kraut enthält viele Bitterstoffe und sowohl die Blätter als auch die kleinen weißen Blüten können verwendet werden. Sobald die Pflanze blüht, gehen jedoch viele Inhaltsstoffe der Blätter in die Blüten, weshalb es sich lohnt das Kraut vor dem Blühen zu ernten, erklärt die Expertin.

Der wilde Majoran

Der wilde Majoran, auch Echter Dost oder ganz simpel Oregano genannt, wächst direkt daneben. Er ist vielen als Pizzagewürz bekannt, hat jedoch auch schleimlösende Kräfte und wirkt beruhigend bei Reizhusten – weshalb Binkele ihn als "Hustenpflanze" bezeichnet. Die Blätter sind kreuzgegenständig angeordnet, der Stängel ist vierkantig. Zudem ist der Dost ein Bienenmagnet: also einfach den Bienen folgen, wenn man auf der Suche nach ihm ist. Der Juli ist die perfekte Erntezeit. Hierbei werden die Blätter und Blüten als Ganzes geerntet und entweder frisch oder getrocknet verwendet.

Das echte Johanniskraut. Foto: Bock

Das echte Johanniskraut, auch Tüpfel-Johanniskraut genannt, zu erkennen ist nicht leicht: Um sicher zu sein zerdrückt man eine ungeöffnete gelbe Blüte zwischen den Fingern. Wenn diese eine rote Farbe absondert, handelt es sich um die richtige Pflanze. Weitere Erkennungsmerkmale sind der kantige Stängel, kleine Löcher in den Blättern und schwarze Öl-Drüsen an den Blütenrändern. Das Kraut wirkt nervenberuhigend und wird in Apotheken als Kapsel oder Tee für die innere Balance verkauft. Wenn mit dem Kraut aus dem eigenen Garten ein Tee gekocht wird, sollte man die Blüten unter dem Blühhorizont abschneiden und den Zweig trocknen. Diesen dann erst bei Verwendung zerkleinern. "Pflanzenteile, die nicht zerkleinert sind, wirken wie eine Aromakapsel, jede Bruchstelle ist ein Aromaverlust oder Wirkstoffverlust", erklärt die Expertin. Das Kraut kann allerdings auch in einer Öltinktur verarbeitet werden. Sie wird pur oder als Salbenbasis zur Schmerzlinderung bei Rheuma oder bei Sonnenbrand verwendet. Aber Vorsicht: Hat man sich mit dem Öl einmal eingerieben, sollte man die Sonne meiden, da der hauteigene UV-Schutz reduziert wird.

Die Schafsgabe. Foto: Bock

Die Schafsgabe wird nach der Ernte als Ganzes getrocknet und als Tee aufgegossen. Die Blätter und Blüten wirken krampflindernd, verdauungsfördernd, entzündungshemmend und zur Überraschung vieler auch blutstillend. Die Blüte ist zudem ein guter Kamille-Ersatz, da sie ähnliche Stoffe beinhaltet. Das ätherische Öl der Schafsgabeblüte ist, wie das von Kamille, blau und enthält viel entzündungshemmendes Chamazulen. Schafsgabe wird hauptsächlich als Tee getrunken. Hier bietet es sich an, eigene Mischungen nach den individuellen Bedarfslagen zu kreieren. So empfiehlt Binkele bei Magenproblemen und einem schlechten Schlaf: abends einen Mix aus Schafsgabe, echtem Johanniskraut und Gänsefingerkraut zu trinken.

Das Mädesüß. Foto: Bock

Das Mädesüß, ein Kraut, das sich gerne in feuchten Gebieten ausbreitet, findet die Wandergruppe an einem kleinen Bach. Es hat weiße, fliederartige, leicht buschige Blüten und verdankt seinen Namen dem Met. Zumindest indirekt, denn in früheren Zeiten wurde mit diesem Kraut der Met versüßt. Mit Mädesüß lässt sich jedoch alles Mögliche nachsüßen. So wird aus den Reihen der Teilnehmer direkt vorgeschlagen, dass sich damit auch Milch und Sahne verfeinern lasse. Aus der Pflanze kann ein Sirup gemacht werden, welchen man anschließend ebenfalls zum Süßen verwenden kann. Einige der Spaziergänger beschreiben den Geschmack als vanillig, während Binkele – kein großer Fan der Pflanze – beim Schmecken von Mädesüß an Aspirin erinnert wird. In der Pflanzenheilkunde hat das Kraut eine wichtige Rolle gespielt. Aus der Pflanze wurde Salicylsäure gewonnen. Diese wirkt entzündungshemmend und wurde in Schmerzmitteln verarbeitet. Wenn man also bei den nächsten Kopfschmerzen auf die Schmerztablette verzichten möchte, bietet es sich an, es mal mit einem Tee aus den Blüten und Blättern dieser Pflanze zu versuchen.

Der Baldrian. Foto: Bock

Der Baldrian ist eine Pflanze, die sich auch häufig an Bachläufen finden lässt. Erkennen kann man ihn an den weißen oder rosa doldenartigen Blüten und gefächerten Blättern. Die Wurzel kann ab dem zweiten Standjahr geerntet werden. Sie wird sowohl als Räucherwerk als auch als Tee verwendet. Richtig dosiert hat das Kraut eine beruhigende Wirkung – unterdosiert kann ein Baldrian-Tee jedoch auch anregend wirken. Die Wurzel des Krauts muss für den Tee in kaltem Wasser angesetzt und es anschließend für eine Stunde zum Kochen gebracht werden. Danach das Ganze zwei bis drei Stunden ziehen lassen. Ein aufwendiges Unterfangen. Als Räucherwerk verwendet, können durch den Geruch Katzen angelockt werden.

Die Brennnessel. Foto: Bock

Die Brennnessel ist besonders für die brennenden Quaddeln bekannt, die sie verursacht. Das Sprichwort "diesen Monat brennen sie nicht" kann jedoch vergessen werden: Die Pflanze kann in jedem Monat brennende Quaddeln verursachen. Viele haben mit dem Gewächs bereits schmerzhafte Erfahrungen sammeln müssen und doch hat die Pflanze einiges zu bieten. Es kann zwischen der großen und kleinen Brennnessel unterschieden werden. Während die kleinen Pflanzen einjährig blühen, handelt es sich bei der großen Brennnessel um eine Staude, die mehrjährig austreibt. Die Samen sind ein wahres "Superfood", erklärt Binkele: Es beinhaltet besonders viele Proteine. Man kann sich diese über den Salat streuen oder – wie es später einige der Teilnehmer selbst probieren – in Kräutersalz einmörsern. Die Samen lassen sich solange sie grün sind einfach von den Fäden abziehen. Die Blätter und Wurzeln der Pflanze können als Tee verwendet werden. Durch diesen wird die Niere durchgespült. Die Wurzel der Brennnesseln könne zudem gegen Prostataleiden verwendet werden. Die Pflanzen als Ganzes zu ernten stellt für einige der Spaziergänger jedoch das größere Problem dar. Binkele zeigt, wie man eine Brennnessel ernten kann, ohne sich schmerzhafte Quaddeln einzufangen. Hierbei müsse man darauf achten, die Stängel der Brennnessel von unten nach oben zu berühren.

Den Acker-Schachtelhalm. Foto: Bock

Den Acker-Schachtelhalm erkennt man an dem ineinander verschachteltem Blattwerk. Möchte man den Acker-Schachtelhalm von dem giftigen Sumpf-Schachtelhalm unterscheiden, so müssen hierfür die Blätter an der oberen Sollbruchstelle abgezogen werden. Ist der Haupttrieb kürzer, als die abgezupften äußeren Blätter, erinnert der Kranz am Ende des Stängels an eine Schüssel und es handelt sich um einen Acker-Schachtelhalm. Bei einem Sumpf-Schachtelhalm ist die Mitte länger als die Seiten. Die Erntezeit des Acker-Schachtelhalms ist von Juni bis August. Man verwendet von diesem die oberen 15 Zentimeter – die "grünen Sommertriebe". Er enthält viel Kieselsäure, die vor der Nutzung ausgekocht werden muss. Hierfür kann man das Kraut 30 Minuten kochen lassen. Es kann dann als Tee zur Kräftigung der Atemwege, aber auch zur Stärkung der Haut und Fingernägel getrunken werden. Zugleich können mit der Mischung auch Hautwaschungen vorgenommen werden. Für eine Tasse Tee empfiehlt die Expertin fünf Esslöffel Kraut zu verwenden. Die Pflanze wird zudem als Pflanzenstärkungsmittel verwendet. Für dieses ein Kilogramm frisches oder 250 Gramm getrocknetes Kraut in zehn Liter Wasser für 20 Minuten kochen lassen. Vor der Verwendung im Verhältnis eins zu fünf verdünnen. Das Mittel bei Sonnenschein auf einzelne Pflänzchen sprühen.

Das Schöllkraut. Foto: Bock

Das Schöllkraut, das man häufig, an Mauern wachsend, an den vier gelben Blüten erkennen kann, ist giftig. Bitte nicht essen! Allerdings handelt es sich hierbei um ein natürliches Mittel gegen Warzen. Knipst man den Stängel mit den Fingern ab und tupft den Milchsaft, der aus der Pflanze austritt, einmal täglich für etwa 14 Tage auf eine Warze, so ist sie im Anschluss verschwunden, sagt Binkele. Der Saft ist allerdings ätzend und sollte nur auf die betreffende Stelle aufgetragen werden.

Der Gundermann. Foto: Bock

Der Gundermann kann im vereiterten Hals gegurgelt werden. Zudem eignet er sich zum Auswaschen von Schürfwunden. Zurzeit blüht er auf Wiesen oder als Ranke an Mauern. Bei der Pflanze handelt es sich um einen Lippenblütler, man erkennt sie an ihren violett-blauen Blüten. So schön die Blüten auch aussehen, so herb schmeckt das Kraut. Es bietet sich daher an, es in Mischungen zu verwenden. Binkele empfiehlt zudem einen speziellen Mix: das Blatt mit Schokolade bestreichen und man hat ein "Wiesen-After-Eight".

Der Breitwegerich. Foto: Bock

Der Breitwegerich ist ein weit verbreitetes Kraut in der Region. Man erkennt ihn an seinem gestielten Blatt und den parallel laufenden Blattnerven. Sowohl seine Blüten als auch seine Heilpflanzenkräfte sind jedoch unspektakulär. Dennoch hat er eine sehr praktische Funktion: Bei Wanderungen kann man, um Blasen zu vermeiden, ein Blatt der Pflanze in die Schuhe legen.

Der Spitzwegerich. Foto: Bock

Der Spitzwegerich ist "ein gutes Wiesenpflaster", erklärt Binkele: Der Saft wirkt antiseptisch. Um an diesen zu gelangen, erntet man drei bis fünf Blätter, verknotet diese und reibt sie in der flachen Hand. Der Saft, der austritt, kann auf Brennnesselquaddeln oder Stiche aufgetragen werden und kühlt die Stelle. Zudem empfiehlt Binkele das Kraut als Suppe.

Der weiche Frauenmantel. Foto: Bock

Der weiche Frauenmantel, auch Alchemilla Mollis genannt – ist die ideale Pflanze, um "hormonelle Schieflagen" auszugleichen, erklärt Binkele. Als Beispiele führt sie hierbei die Wechseljahre, Menstruation oder hormonelle Ungleichgewichte nach einer Geburt an. Zugleich handelt es sich bei diesem Kraut um ein Rosengewächs, und diese eignen sich aufgrund der vielen Gerbstoffe gut gegen Durchfallerkrankungen. Am besten solle man das blühende Kraut zum jetzigen Zeitpunkt ernten, trocknen und als Tee verwenden.

Das Gänsefingerkraut. Foto: Bock

Das Gänsefingerkraut hat ähnlich der Butterblume eine gelbe Blüte. Das Kraut entkrampft und kann bei Magenkrämpfen, Menstruationskrämpfen, aber auch krampfhaftem Husten verwendet werden. Für den Tee kann das blühende Kraut zur jetzigen Zeit geerntet werden.

Der Nelkenwurz. Foto: Bock

Der Nelkenwurz ist vielen als Klette bekannt. "Wenn etwas mit einem Pflanzenteil benannt ist, so wird dieser Pflanzenteil verwendet", erklärt Binkele. Eine Überraschung für viele, dass das bekannte Kletten-Gewächs einen Nutzen als Heilpflanze besitzt. Aber ja, die nach Nelken duftende Wurzel kann tatsächlich als schmerzlinderndes Mittel verwendet werden. So kann man gegen Zahnschmerzen eine frische Nelkenwurz-Wurzel kauen oder mit einem Tee aus der Wurzel den Mund spülen.

Den stinkenden Storchenschnabel. Foto: Bock

Den stinkenden Storchenschnabel erkennt man an den kleinen rosa farbigen Blüten und den gefiederten Blättern, die sich vereinzelt rot färben. Der Name "Storchenschnabel" begründet sich im Aussehen des Krauts. Wenn die Blüte wegfällt, wächst der Griffel nach vorne und sieht aus wie ein Storchenschnabel, erklärt Binkele. Es ist eine immunstärkende Pflanze, die im Idealfall jetzt geerntet und als Alkoholtinktur verarbeitet wird. Bei immunstärkenden Mitteln gilt immer, diese nicht zu viel zu verwenden, da sonst das eigene Immunsystem aus Bequemlichkeit abbaut. Das Kraut kann auch als Tee zubereitet werden. Es hilft bei einem Schock die Schockstarre zu lösen, beschreibt die Expertin.

Nach dem Spaziergang wurden mit den Kräutern Leckereien gezaubert. Auf einer Tafel, die am Eingang der Elsenztalschule für die Teilnehmer bereitstand, wurde im Verlauf des Abends Kräutersalz gemörsert, Pesto abgeschmeckt und Rosenblütenbutter verfeinert. Hier konnte noch einiges dazugelernt werden: So muss man das mit frischen Kräutern zubereitete Kräutersalz noch einige Tage im Anschluss trocknen lassen, damit die Flüssigkeiten entweichen können. Am Ende des Schneidens und Mörserns konnten alle die zubereiteten Snacks genießen.

Das Einmaleins der Kräuter

Phytopraktikerin Regina Binkele beantwortet Fragen zu Kräutern und deren Verarbeitung:

Wo sammelt man? In Naturschutzgebieten und auf Streuobstwiesen – egal ob eingezäunt oder offene Flächen – darf nicht gesammelt werden. Auch von Mähwiesen darf in der Vegetationszeit – März bis Oktober – nicht geerntet werden. Außerhalb der Vegetationszeit kann hier jedoch ein Handstrauß entnommen werden. Wichtig hierbei: achtsam mit der Natur umgehen und immer die schönste Pflanze stehen zu lassen, damit der Bestand gesichert wird.

Wann erntet man? Ist man sich unsicher, ob es sich um das richtige Kraut handelt, die Pflanze lieber stehen lassen. Zu welcher Tageszeit geerntet wird, hängt davon ab, wofür die Pflanze verwendet werden soll. So werden Rosen, die wegen ihrer ätherischen Öle geerntet werden, in der Regel nachts oder früh morgens geerntet. Sobald die Blüte zu duften beginnt, verliert sie Inhaltsstoffe, wegen derer sie eigentlich geerntet wird. Auch nach einigen Regentagen sollte mit der Ernte gewartet werden. Es werden weder Lock- noch Schutzstoffe produziert und somit fehlen auch die Wirkstoffe. Heißt: der Pflanze einige Sonnentage gönnen, in denen sie die Inhaltsstoffe generiert, die geerntet werden wollen.

Wie trocknet man? "Die Hauptfaktoren zum Trocknen sind: schnell, warm, dunkel", erklärt die Fachfrau. Schnell heißt nicht länger als vier Tage liegen lassen. Warm meint unter 40 Grad – wenn man heißer im Backofen trocknet, gehen Inhaltsstoffe verloren. Dunkel bedeutet, dass die Pflanze keiner UV-Strahlung ausgesetzt werden soll. Aber Vorsicht, nicht abdecken: Die Feuchtigkeit muss entweichen können, sonst schimmelt das Ganze. Je kleiner etwas getrocknet wird, desto mehr Inhaltsstoffe gehen verloren, weshalb die Blätter und Blüten erst bei der Verwendung zerkleinert werden sollten.

Wie verarbeitet man Wurzeln? Ausgraben, säubern, dann zerkleinern und trocknen. Lässt man die Wurzeln als Ganzes trocknen, ist sie zur späteren Verkleinerung zu hart. Man kann die Wurzel jedoch auch frisch verwenden. Kocht man sie als Tee, macht es keinen Unterschied, ob das Kraut frisch oder getrocknet ist. Mixt man hingegen eine Tinktur mit Alkohol, so ist es sinnvoll das frische Kraut zu verwenden, da hier keine Inhaltsstoffe durch den Trockenprozess verloren gegangen sind. Bei einem Ölauszug sind frische Kräuter eher ungeeignet, da diese durch ihren Wassergehalt die Haltbarkeit des Öls einschränken.

Einige Rezepte mit Kräutern

> Für eine Portion Pesto zehn Gramm Sonnenblumenkerne, klein geschnittene Dostspitzen und Blätter von einem Doststängel, 30 Gramm Wildkräuter, zehn Gramm Parmesan und zwei bis drei Esslöffel Olivenöl mörsern. Direkt vor dem Verzehr etwas Nudelwasser dazugeben.

> Für Rosenblütenbutter je 50 Gramm Butter schaumig schlagen und zwei Rosenköpfe fein schneiden, etwas Zitronenabrieb und eine Prise Salz hinzugeben.

> Für Spitzwegerich-Suppe Zwiebeln andünsten, geschnittene Wegerich-Blätter hinzugeben und mit einer Gemüsebrühe ablöschen. Kartoffeln in der Brühe mit kochen lassen. Wenn diese fertig sind, alles pürieren. Die Knospen können angebraten als Topping auf die Suppe gegeben werden.

> Für den idealen Tee Wasser auf 90 Grad erhitzen, das Teekraut dann in die Kanne bröseln und abdecken. Das Kondenswasser am Ende der Ziehzeit wieder in die Kanne tröpfeln. Die Ziehdauer ist abhängig von den Inhaltsstoffen, die man auslösen will. Sollen Gerbstoffe aktiviert werden, muss der Tee mindestens zehn Minuten ziehen. Andere Stoffe werden dann jedoch in ihrer Wirkung eingedämmt.

> Für eine Öltinktur wird im Idealfall Olivenöl oder Jojobaöl verwendet. Hierfür frische oder getrocknete Kräuter klein schneiden, in das Öl einlegen und mindestens zehn Tage ziehen lassen. Bei frischen Kräutern das Glas nicht luftdicht abdecken, damit die Flüssigkeit entweichen kann.

> Für eine Alkoholtinktur können frische und getrocknete Kräuter mit Wodka oder Korn "vermatscht" werden. Da trockenes Kraut für die Aktivierung mehr Wasser benötigt, bietet es sich an, hierfür niedrigprozentigeren Alkohol zu verwenden als bei frischem Kraut.