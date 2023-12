Von Benjamin Miltner

Bammental. "Es ist ein Trauerspiel, was sich im Moment im Ort abspielt." Rainer Stetzelberger nahm wie so oft kein Blatt vor den Mund. Was den CDU/BV-Gemeinderat in der jüngsten öffentlichen Sitzung so erzürnte? Die Baustelle an der Eisenbahnbrücke in der Hauptstraße samt Vollsperrung der wichtigen Ortsdurchfahrt.

Diese läuft seit Oktober, sollte eigentlich an diesem Donnerstag enden – und wird sich bis ins neue Jahr ziehen. Das ist das Ergebnis einer RNZ-Nachfrage bei der Deutsche Bahn AG (DB). "Nach derzeitigem Stand wird die Brücke Anfang Januar fertiggestellt", teilte eine Bahnsprecherin auf mehrfache Nachfrage mit.

Seit Anfang Oktober modernisiert die Deutsche Bahn die Eisenbahnbrücke über der Hauptstraße, die hier gleichzeitig auch die Landesstraße 600 (L600) ist. "Derzeit erneuert die DB den Korrosionsschutz der Walzträger und saniert die Betonoberflächen sowie das Mauerwerk der Brücke", erklärt die Bahnsprecherin. Und zwar unter Vollsperrung, was gerade in den ersten Tagen für Verkehrsprobleme auf der Durchgangsstraße und den Umleitungsstrecken gesorgt hatte.

Mittlerweile hat sich die Situation zwar eingependelt, die Ortsunkundigen haben ihre Erfahrungen gesammelt und die seit Jahren von Baustellen und Sperrungen geplagten Bammentaler haben sich mit der Situation arrangiert. Auch mit der Aussicht auf ein baldiges Ende: Für die dringend notwendigen Instandsetzungsarbeiten waren zwei Monate angesetzt, der 7. Dezember als Baustellenende anvisiert.

Das ist nun Makulatur. "Die Entfernung der Vegetation von den Brückenwänden hat ergeben, dass das Mauerwerk einer umfangreicheren Instandhaltung bedarf", teilte die Bahn auf RNZ-Nachfrage mit. Dafür sei es notwendig, die Sperrung der Straße unterhalb der Brücke – ein "Fußgänger-Durchgang‘‘ wurde auf einer Seite eingerichtet – im Dezember aufrechtzuerhalten. Die Arbeiten seien unter anderem von der Witterung abhängig, weshalb ein genauer Termin für die Fertigstellung "derzeit noch nicht absehbar" sei.

Insgesamt investiert die DB rund 715.000 Euro in die Bammentaler Brücke, die in der Vergangenheit auch als "Brummi-Bremse" bekannt war: Im Schnitt alle vier Monate war ein Laster an dem Bauwerk mit 3,10 Meter Durchfahrtshöhe hängen geblieben – und häufig ein stundenlanger Kollaps von Straßen- und vor allem Bahnverkehr die Folge. Sodann wurde im Februar 2018 ein Höhenwarnsystem für den Engpass beschlossen, der im November 2020 installiert wurde.

Und tatsächlich: Seither hat das Unfallgeschehen an der Eisenbahnbrücke dank Funk, Radar, Blinklichtern und riesigen digitalen Verkehrszeichen mit Stoppsignal merklich abgenommen. Nun werden auch Spuren des einen oder anderen "Lkw-Kusses" beseitigt: "Im Rahmen der aktuellen Bauarbeiten werden Kerben an der Unterseite der Brücke instandgesetzt", heißt es dazu seitens der Bahn.

Auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats kam die Baustelle zur Sprache. "Wieso werden Straßensperrungen nie koordiniert", wollte Hermann Zimmermann (CDU/BV) wissen – schließlich findet nach der Sanierung der Friedensbrücke und der Gaiberger Ortsdurchfahrt nun die dritte größere Baumaßnahme auf der gleichen Strecke der L 600 statt. Jedes Mal von Neuem mit einer Vollsperrung und entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen. "Wir weisen in den entsprechenden Besprechungen immer darauf hin", betonte Bürgermeister Holger Karl. Aber mit dem Land, dem Kreis und der Bahn seien die Maßnahmen jeweils in anderen Händen gewesen – und "jeder mit seinen eigenen Abläufen".