Bammental. (lew) Ein Kaminbrand in der Langheckenstraße hat am Mittwoch gegen 13.15 Uhr in Bammental für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Wie Kommandant Timo Winkelbauer auf RNZ-Nachfrage berichtete, eilten allein die Bammentaler Brandlöscher mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zum Ort des Geschehens. Hinzu kamen die Kameraden aus Wiesenbach mit einem Fahrzeug sowie das Drehleiter-Fahrzeug aus Neckargemünd.

Wie es zur Meldung des Brandes kam, war Winkelbauer zufolge durchaus kurios: Die Bewohner befanden sich im Erdgeschoss, hatten aber nicht mitbekommen, dass der Rauchmelder im Dachgeschoss Alarm auslöste. Ganz im Gegensatz zu einer Fußgängerin, die den Rauchmelder von außerhalb des Hauses hörte und umgehend die Feuerwehr verständigte. Bei deren Eintreffen sei bereits deutlich Rauch im Dachgeschoss zu sehen gewesen.

Die Feuerwehr nutzte die Neckargemünder Drehleiter, um sich dem Brandherd zu nähern. Winkelbauer sprach in diesem Zusammenhang von "sehr heißen Temperaturen". Mit Hilfe von Schornsteinfeger-Werkzeug sei es gelungen, die Glut von oben nach unten aus dem Kamin zu bekommen und abzulöschen.

Wie es zu dem Brand kam, konnte der Kommandant dagegen nicht genau sagen. "Bei solchen holzbefeuerten Öfen kann das viele Ursachen haben."

Drei Stunden lang waren die Feuerwehrkameraden Winkelbauer zufolge im Einsatz. Ein Schornsteinfegermeister, die Polizei und der Rettungsdienst seien ebenso vor Ort gewesen. Letzterer wird in solchen Fällen mitalarmiert. Da die Bewohner sich unten im Haus aufhielten, bestand für sie jedoch keine erhöhte Verletzungsgefahr.

Die Feuerwehr belüftete die Stockwerke des Hauses maschinell und kontrollierte die Wärmeentwicklung mit der Wärmebildkamera. Das Resultat: Der Kamin kann vorerst nicht mehr benutzt werden, das Haus an sich rieche zwar nach Rauch, sei aber weiter bewohnbar.