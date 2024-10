Bammental. (bmi) Auch wenn das Wetter gerade noch mal leichte Sommergefühle erweckt: Mit der kalten Jahreszeit erkranken auch wieder mehr Menschen an Atemwegsinfekten. Erkältungen, Grippe und Coronaviren sind weit verbreitet. Die Bammentaler Ärztin Liane Wirth berichtet zudem von Keuchhusten-Fällen, rät zu mehr Vorsorge und Bewusstsein für die eigene Gesundheit und erklärt, warum sie auch einen Corona-Impftag anbietet.

> Blick nach innen: Eine Botschaft ist für Wirth zentral: "Alle sollten beim Thema Vorsorge und Impfungen vernünftig und für sich entscheiden, sich informieren und etwa ihren Arzt um Rat fragen." Sie hält es für wichtig, dass jeder Einzelne über seine Gesundheit nachdenkt. "Die Menschen sind sehr abgelenkt durch das, was auf der Welt passiert", weiß die 47-Jährige, die sich etwa bei der Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine stark engagiert.

Liane Wirth ist Ärztin. Foto: privat

"Jeder sollte aber auch mal den Blick auf sich und seinen Körper richten", meint Wirth. Und sich Fragen stellen wie: Gegen was bin ich anfällig, gegen was geschützt? Gehört man persönlich oder jemand aus der Familie zu einer Risikogruppe? Ist das Umfeld gefährdet, etwa berufsbedingt besonders vielen Krankheitserregern ausgesetzt?

> Blick auf Corona: "Die Infektionswelle ist da", berichtet Wirth von einer erhöhten Erkrankungsrate insgesamt und vielen festgestellten Corona-Fällen. Die Ärztin registriert viele auch länger anhaltende Verläufe, aber "zum Glück höre ich ganz selten von schwerstwiegenden Erkrankungen". Wirth betont: Es gebe anders als bei anderen Viruserkrankungen noch keine Langzeitprognosen darüber, was eine oder mehrere Corona-Erkrankungen in einem Körper bewirken.

"Es sind noch keine Studien dazu abgeschlossen. Aber was wir sehen ist, dass sich das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Long-Covid mit jeder Infektion erhöht." Letzteres gehe häufig einher mit Monate anhaltender Kraftlosigkeit, Müdigkeit und Arbeitsunfähigkeit.

> Blick auf die Impfung: "Das Thema Corona-Impfung wird nicht mehr medizinisch, sondern philosophisch betrachtet – jeder gibt eine Meinung ab", sieht Wirth hierin ein Problem. Sie verweist auf die Empfehlung der Stiko (Ständige Impfkommission): Sie sieht eine jährliche Covid-19-Auffrischimpfung im Herbst vor für Menschen über 60 Jahren, Personen mit erhöhtem Risiko für schweren Krankheitsverlauf wie chronisch Erkrankten sowie arbeitsbedingt erhöhtem Infektionsrisiko wie etwa Kranken- oder Altenpfleger, Erzieher oder im Einzelhandel.

Wirth hat für diesen Samstag in ihrer Bammentaler Praxis einen "Corona-Impf-Tag" organisiert. "Um keinen Impfstoff wegzuschmeißen, müssen wir immer mindestens sechs Personen zeitnah impfen", erklärt sie. Rund 50 Personen haben sich für den Impftag angemeldet, auch die wöchentlichen Corona-Impftermine sind bis in den November voll.

> Blick auf die Grippe: Aktuell läuft in Wirths Praxis in der Bammentaler Hauptstraße eine Grippe-Impfwoche, bei der Patienten ohne Anmeldung sich impfen lassen können. Eine Grippe-Impfung empfiehlt die Ärztin jedem Menschen jeden Alters jährlich im Herbst. "Sie ist hocheffektiv. Anders als bei Corona ist die Wahrscheinlichkeit eines Geimpften, an Grippe zu erkranken, sehr, sehr gering", meint Wirth. Die Grippe-Impfung verringert wissenschaftlichen Studien zufolge das Risiko für Herzkranzgefäßerkrankungen und weitere komplizierte Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

> Blick auf Keuchhusten: Erstmals in ihrer beruflichen Karriere sind Wirth in den vergangenen Monaten Keuchhusten-Fälle in Bammental begegnet. "Wir haben mehrere Fälle in Blut und Abstrich nachgewiesen", so die Ärztin.

Diese Entwicklung sei auffällig wie besorgniserregend. Keuchhusten ist hochansteckend, meldepflichtig und oft langwierig. Entzündungsparameter sind dabei nicht erhöht, die bellenden Hustenanfälle für Erwachsene meist "nur" nervig, können aber laut Wirth auch zu Erstickungsanfällen führen. Bei Säuglingen besteht eine hohe Gefahr von Atemstillständen, bei Älteren für Lungenentzündungen. Landesweit gab es zuletzt Berichte über überdurchschnittlich viele Erkrankungen im laufenden Jahr.

Wirth meint, dass vermutlich das Immunsystem vieler Personen geschwächt sei und der rund zwölf Jahre währende Impfschutz selten aufgefrischt werde. Der regelmäßige Blick in den Impfpass ist jedenfalls zu empfehlen.