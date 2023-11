15-Jährige ist mit "Klassenzimmer unter Segeln" unterwegs

Von Nicolas Lewe

Bammental. Am 8. Oktober ist die "Thor Heyerdahl" von Kiel aus in See gestochen. An Bord des Segelschiffs befindet sich wie berichtet die 15-jährige Leslie Pöckel aus Bammental. Sie hatte sich erfolgreich um eine Teilnahme am Forschungsprojekt "Klassenzimmer unter Segeln" beworben. Bei dem wissenschaftlichen Schulprojekt der Uni Erlangen-Nürnberg sind 34