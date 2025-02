Von Konrad Bülow

Baiertal/Schatthausen. Der Schock über die kurzfristige Schließung der Jugendzentren in den Wieslocher Stadtteilen war am Montag in der jüngsten Sitzung des Schatthausener Ortschaftsratsrats noch deutlich zu spüren. Als "dramatisch" bezeichnete Ortsvorsteher Patrick Schulz (Freie Wähler) die Entwicklung.

Am Freitag solle es nun ein Gespräch der