Der Alte Friedhof in Baiertal soll bei Maßnahmen zum Schutz der Grauen Langohren im Zentrum stehen. Nach dem Veto des Ortschaftsrats soll sein Anteil an den Ausgleichsflächen für das Bauprojekt in der Alten Hohl aber geringer ausfallen als zuvor angedacht. Foto: Bülow