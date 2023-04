Wiesloch. (slt) Ruhig war es am gestrigen Freitagvormittag am Bahnhof Wiesloch-Walldorf: Unzählige Züge fielen aus, auch Busse fuhren weniger als sonst. Grund hierfür war der bundesweite Streik Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) der Deutschen Bahn, der bei einigen Bahnreisenden die Tagesplanung auf den Kopf stellte.

"Es ist nervig mittlerweile, dass schon wieder gestreikt wird", sagte Talia Reiß. Die 23-Jährige ist Studentin in Heidelberg und auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen, um zur Uni zu kommen. Sie könne zwar auf ein Auto ausweichen, aber dann hätte sie wiederum in der Innenstadt Probleme: "Entweder finde ich dann keinen Parkplatz, oder falls doch, dann zahle ich unnötig hohe Parkgebühren." Das sehe sie nicht ein, schließlich habe sie extra ein Ticket für den Nahverkehr.

"Es ist eine Schande, dass man so mit den Leuten umgeht, die das Geld für die Fahrkarten zahlen. Wenn ich könnte, würde ich auf das Auto ausweichen. Das geht aber natürlich nur, wenn man auch eines hat", äußerte Daniel Wageringel, 37, seinen Unmut. Manche Fahrgäste wussten bereits, dass Verspätungen und Zugausfälle angekündigt waren, etwa aus der RNZ für andere wiederum gab es am Bahnsteig erst die böse Überraschung.

"Seit über einem Monat plane ich meinen Ausflug nach Köln, seit Mittwoch muss ich mir Alternativen suchen", sagte Jessica Becker, 35. In den Medien erfuhr sie zwar rechtzeitig vom Streik, unzufrieden ist sie dennoch: "Man hat immer Ärger mit der Deutschen Bahn", so Becker weiter. Sie spielte nicht nur auf geplante Streiks an: "Es ist nicht das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass die Deutsche Bahn Probleme macht." Ihren Anschlusszug in Frankfurt bekam sie in Folge des Zugausfalls in Wiesloch nicht. Dass Züge auch aufgrund irgendwelcher anderer Defekte ständig ausfielen, müsse sich prinzipiell verbessern, appellierte sie. Gleichzeitig könne sie aber trotzdem verstehen, warum das Personal streike.

Ähnlich sah es Jael Süs, 24. Auch sie war genervt von der Situation, statt zehn Minuten unterwegs zu sein, dauerte der Heimweg der Erzieherin gerade zwei Stunden – und ein Ende war noch nicht in Sicht. Nichtsdestotrotz zeigte sie Verständnis: "Streiks sind wichtig, besonders bei der Bahn, zum einen für mehr Geld die Mitarbeiter und zum anderen natürlich auch für bessere Arbeitsbedingungen. Wenn ein Streik nicht stören würde, fiele er nicht auf."

Die Zeitverzögerungen und Umstände zerstörten zwar ihre eigenen Pläne für den Tag, sagte sie weiter, aber prinzipiell unterstütze sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bahn. "Auch wenn ich einen Streik an einem Montag besser gefunden hätte", scherzte sie. Dann wäre man noch nicht so sehr in Wochenendstimmung gewesen. Ihre Wartezeit nahm sie zudem mit Humor: "Immerhin ist schönes Wetter, da kann man draußen warten."