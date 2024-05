Region Heidelberg. (luw) Das nächste Frühsommer-Wochenende steht an, wenn auch voraussichtlich mit teilweise viel Regen. Auch rund um Heidelberg wurde bereits die eine oder andere Freiluft-Veranstaltung abgesagt. Trotzdem gibt die RNZ natürlich – soweit bekannt – eine Übersicht über Veranstaltungen in der Region am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni.

Bammental

> "Ab in den Wald" geht es mit Förster Uwe Reinhard am Sonntag. Von 13 bis 15 Uhr gibt er im Rahmen der Veranstaltung des Rhein-Neckar-Kreises Einblicke in seine Arbeit (vgl. unter "Neckargemünd"), Treffpunkt ist am Waldfriedhof 1.

Dossenheim

> Das Sommerfest von Obst- und Gartenbauverein sowie Landfrauen ist verschoben worden. Wie die Veranstalter mitteilten, soll das Fest aufgrund der vorhergesagten Regenfälle nun am Sonntag, 7. Juli, stattfinden.

Eppelheim

> Ein Tattoo zum Tag der Organspende wird am Samstag im Studio "Soul of ink" in der Scheffelstraße 9 angeboten. Von 12 bis 16 Uhr können sich Interessierte ohne Termin das besondere Symbol stechen lassen, das die gleiche Bedeutung wie ein Organspendeausweis hat.

> Einen Infostand zur Kommunalwahl bieten die Grünen am Samstag von 9 bis 12 Uhr am Wasserturmplatz an. Weitere Termine am selben Ort sind der Mittwoch, 5. Juni, von 15 bis 18 Uhr sowie Samstag, 8. Juni, von 9 bis 12 Uhr.

Gaiberg

> Die Gemeinderatskandidaten der CDU kennenlernen können Interessierte am Samstag von 17 bis etwa 19 Uhr im Café Edelmotors in der Hauptstraße 17. Anschließend bleibt das Café laut Ankündigung "für Jung und Alt und zum gemeinsamen Fernsehen" geöffnet.

Leimen

> Backfischfest am See bei den Kleintierzüchtern feiert der Angelsportverein Leimen 1967 am Wochenende und sogar darüber hinaus. Nicht nur am Samstag und Sonntag gibt’s jeweils ab 10.30 Uhr frischen Fisch, sondern auch noch am Montag, 3. Juni. Zudem spielt am Samstag ab 17 Uhr die Partyband "The Rollers", am Sonntagnachmittag sorgt die Feuerwehrkapelle für Unterhaltung.

> Eine botanische Führung bietet die Lokale Agenda Leimen am Samstag an. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Straßenbahn-Endhaltestelle in Leimen Süd. Bei Regen entfällt die Veranstaltung.

> Ein Repair-Café findet am Samstag im Martin-Luther-Haus in St. Ilgen statt. Ab 14 Uhr versuchen Ehrenamtliche Kaputtes wieder zu reparieren.

> Pumphausfest wird am Samstag in Gauangelloch gefeiert. Ab 17 Uhr laden die Angellocher Kerweborscht dazu ein.

> Ein interkultureller Handarbeitstreff findet am Samstag ab 18.30 Uhr in der alten Fabrik in St. Ilgen statt. Dazu lädt die Lokale Agenda Leimen ein.

> Zum Gespräch bereit stehen die örtlichen Freien Wähler am Samstag vormittags an der Alten Fabrik in St. Ilgen sowie bei der Bäckerei Emert in Gauangelloch. Ein weiterer Termin zum Kennenlernen der Kommunalpolitiker ist am Freitag, 6. Juni, vormittags auf dem Leimener Wochenmarkt.

> Angellocher Unterdorffest ist am Sonntag in der Kirchstraße angesagt. Von 11.30 bis 18.30 Uhr lädt der Musikverein Gauangelloch ein, dabei wird unter anderem Blasmusik geboten.

Mauer

> Ein Reparatur-Treff findet am Samstag von 10 bis 13 Uhr im Gebäude der Kinderkrippe Rappelkiste, Kirchenstraße 28, statt. Wer etwas Kaputtes reparieren lassen möchte, sollte dies vorher im Rathaus per E-Mail an rathaus-@gemeinde-mauer.de oder unter Telefon 0 62 26 / 9 22 00 anmelden.

> Brunchen mit den Kandidaten der Grünen können Interessierte am Sonntag von 11 bis 14 Uhr im "Mauki" hinter der Grundschule. Zudem werden Saatmurmeln hergestellt und es gibt Spielmöglichkeiten für die Kinder.

> Zur Fahrradtour laden die Gemeinderatskandidaten der CDU am Sonntag ein. Dabei geht es zu verschiedenen Orten im Gemeindegebiet; los geht’s um 11 Uhr am unteren Wendepunkt der Von-Zyllnhardt-Straße. Von 12 bis 12.45 Uhr ist ein Halt am Spielplatz Dammäcker geplant, von 13 bis 13.45 Uhr an jenem am Karlsbrunnen, von 14.15 bis 15 Uhr in der Buchenstraße und von 15.15 bis 16 Uhr im Schloßhof.

> Die Führung "Vom Menschen der Urzeit" findet am Sonntag statt. Diesmal geht es mit Volker Liebig ab 14 Uhr vom Vereins- und Informationszentrum über den Zeitenpfad in das Urgeschichtliche Museum und in die Sandgrube Grafenrain.

Neckargemünd

> Das Reparatur-Café öffnet am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr im Alten Rathaus. In dieser Zeit können defekte Gegenstände in der Hoffnung auf eine erfolgreiche Reparatur vorbeigebracht werden.

> Einen Festgottesdienst feiert Tobias Streit von der katholischen Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz am Samstag ab 18 Uhr in der Nepomuk-Kirche. In diesem Rahmen wird Klaus Bretzer für 50 Jahre Engagement als Organist geehrt

> Die Kandidaten der Grünen stellen sich am Samstag bei einer Runde Boule auf dem Wiltschkoplatz vor. Von 10 bis 12 Uhr stehen sie dort zum Gespräch bereit.

> Eine Finissage zur Ausstellung "Textilien! Herstellung. Reparatur, Upcycling." findet am Samstag im Museum im Alten Rathaus statt. Sie beginnt um 11 Uhr im Kramer-Saal.

> Jubiläum feiert der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Dilsberg am Sonntag. Anlässlich des 20-jährigen Bestehens wird nach dem um 10.30 Uhr beginnenden Gottesdienst zu Sektempfang und Ehrungen eingeladen; auch Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen werden angeboten.

> "Ab in den Wald" heißt es am Sonntag mit Förster Uwe Reinhard auf Einladung des Rhein-Neckar-Kreises. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe (vgl. unter "Bammental") gibt er Einblicke in die Arbeit von Förstern; die Führung findet von 10 bis 12 Uhr in Dilsberg statt, Treffpunkt ist am dortigen Sportplatz.

> Zur "Ur-Neckar"-Tour lädt der Rhein-Neckar-Kreis mit Rad-Guide Beate Otto am Sonntag ein. Die Rundtour ist 37 Kilometer lang, 580 Höhenmeter sind zu überwinden. Es geht unter anderem zu einer römischen "Villa Rustica" und zur Fundstelle des Homo heidelbergensis. Der genaue Treffpunkt ist nach einer Anmeldung per E-Mail an b.otto@online.de zu erfahren.

> Eine Führung auf der Burg Dilsberg wird am Sonntag wieder angeboten. Treffpunkt ist um 15 Uhr im Burginnenhof.

> Das "Frühstück am Fluss", das die Grünen für Sonntag geplant hatten, fällt aus. Wie die Veranstalter mitteilen, sind die vorhergesagten Regenfälle der Grund.

Neckarsteinach

> Mani Neumeier solo zu erleben gibt es am Sonntag in der Galerie im Rathaus. Der als Frontmann von "Guru Guru" bekannt gewordene Rockmusiker aus dem Heiligkreuzsteinacher Ortsteil Hilsenhain tritt ab 17 Uhr im Rahmen der Fotoausstellung von Frank Schindelbeck auf. Karten gibt es im Vorverkauf nach einer E-Mail an manikonzert@gmail.com, Kinder bis 14 Jahre zahlen keinen Eintritt.

Schönau

> Ein Bubbleball-Turnier veranstaltet die CDU am Samstag ab 14 Uhr in der Sporthalle im Oberen Tal. Mit dabei sind die Gemeinderatskandidaten der Partei; weitere Interessenten können sich unter Telefon 01 51 / 50 40 39 18 anmelden.

> Einen Infostand zur Europa- und Kommunalwahl bietet der CDU-Stadtverband am Samstag. Von 9 bis 12 Uhr können Interessierte in der Hauptstraße 71 zum Gespräch vorbeikommen.

Flohmärkte

Dossenheim

Gemeinde. Hofflohmarkt am Samstag, 15. Juni von 9 bis 17 Uhr. Anmeldung bis 5. Juni per E-Mail: buergermeister@dossenheim.de

Gaiberg

Gemeinde. Hofflohmarkt am Sonntag, 16. Juni von 10 bis 16 Uhr bei allen teilnehmenden Privathaushalten im Ort.

Leimen

Stadt. Hofflohmarkt Sankt Ilgen am Sonntag, 23. Juni von 11 bis 15 Uhr, Anmeldeschluss 2. Juni und im Stadtgebiet Leimen-Nord am Samstag, 20. Juli von 10 bis 15 Uhr, Anmeldeschluss 29. Juni, jeweils bei allen teilnehmenden Privathaushalten. Anmeldung unter www.hofflohmaerkte-leimen.de

Neckargemünd

Klimaschutzmanagement GVV. Hofflohmarkt in allen teilnehmenden Privathaushalten, zeitgleich auch in der Nachbargemeinde Wiesenbach am Samstag, 29. Juni von 10 bis 16 Uhr im Ortsgebiet. Online Anmeldung bis 31. Mai www.neckargemuend.de/hofflohmarkt.de

Sandhausen

Kiga St. Elisabeth. Kinderflohmarkt für beispielsweise Bekleidung und Spielzeug am Samstag, 15. Juni von 11 bis 13 Uhr auf dem Kirchplatz, Wendelinusstraße 5. Die Standgebühr beträgt 10 Euro, Anmeldung über Kinderflohmarkt_KiGa_StElsbth@gmx.de Ausweichtermin bei Regenwetter an diesem Tag ist der 13. Juli.